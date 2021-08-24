https://uz.sputniknews.ru/20210824/v-gosdume-razyasnili-komu-iz-inostrantsev-zapretyat-vezd-v-rossiyu--video-20206050.html

В Госдуме разъяснили, кому из иностранцев запретят въезд в Россию — видео

В Госдуме разъяснили, кому из иностранцев запретят въезд в Россию — видео

Российские депутаты разработали законопроект, согласно которому ряду иностранных граждан запрещается въезжать на территорию РФ. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T08:18+0500

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Речь идет об иностранцах, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.Толчком к разработке подобного законопроекта послужила нарастающая русофобия на пространстве СНГ. Один из авторов документа Александр Хинштейн пояснил, что Россия не нуждается в националистах, шовинистах и экстремистах разного разлива.В интервью Sputnik депутат Госдумы подчеркнул, что меры коснутся не только тех, кто открыто и публично выражает ненависть к русскому языку и истории страны.Подробности — в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210823/dmitriy-puchkov-goblin-raskusil-taktiku-rusofobov-v-stranax-sng--video-20193215.html

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мультимедиа , госдума рф, въезд, иностранцы, иностранные граждане