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В Госдуме разъяснили, кому из иностранцев запретят въезд в Россию — видео
В Госдуме разъяснили, кому из иностранцев запретят въезд в Россию — видео
Российские депутаты разработали законопроект, согласно которому ряду иностранных граждан запрещается въезжать на территорию РФ. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T08:18+0500
2021-08-24T08:18+0500
2021-08-24T08:18+0500
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Речь идет об иностранцах, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.Толчком к разработке подобного законопроекта послужила нарастающая русофобия на пространстве СНГ. Один из авторов документа Александр Хинштейн пояснил, что Россия не нуждается в националистах, шовинистах и экстремистах разного разлива.В интервью Sputnik депутат Госдумы подчеркнул, что меры коснутся не только тех, кто открыто и публично выражает ненависть к русскому языку и истории страны.Подробности — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/dmitriy-puchkov-goblin-raskusil-taktiku-rusofobov-v-stranax-sng--video-20193215.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , госдума рф, въезд, иностранцы, иностранные граждане
В Госдуме разъяснили, кому из иностранцев запретят въезд в Россию — видео
Российские депутаты разработали законопроект, согласно которому ряду иностранных граждан запрещается въезжать на территорию РФ.
Речь идет об иностранцах, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.
Толчком к разработке подобного законопроекта послужила нарастающая русофобия на пространстве СНГ.
Один из авторов документа Александр Хинштейн пояснил, что Россия не нуждается в националистах, шовинистах и экстремистах разного разлива.
В интервью Sputnik депутат Госдумы подчеркнул, что меры коснутся не только тех, кто открыто и публично выражает ненависть к русскому языку и истории страны.