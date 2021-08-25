Общество
Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе
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© Министерство инновационного развития УзбекистанаИнновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
В колледже будущим сотрудникам завода дадут азы профессии с помощью российских лабораторий и тренажеров.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Инновационный центр профессионального обучения открылся при Кокандском механическом заводе. Здесь студенты смогут отработать практические навыки на современных тренажерах и применить изученное непосредственно на производстве.
Построен центр на средства администрации Ферганской области и Кокандского механического завода. Концепцию профессионального колледжа разработало Министерство инновационного развития – центр оснащен признанными в Европе учебными комплексами с цифровым управлением, а также современной учебной лабораторией и тренажерами российского производства.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаИнновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
"В настоящее время в нашей стране существует большая потребность в инженерах и конструкторах, - сказал на открытии центра министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов. - Специалисты с практическими навыками сейчас необходимы нашей экономике. Чтобы использовать новое оборудование, инструменты, агрегаты, производить высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, необходимы современные знания".
Студенты изучат конструкцию различных механических устройств, процесс разработки чертежей к ним и изготовление деталей с использованием специального программного обеспечения и станков с цифровым управлением.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаИнновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
В учебном заведении будут готовить рабочих по металлообработке, сварке и электромонтажу. Студенты получат современные теоретические знания, отработают навыки на тренажерах и смогут применить свои умения непосредственно на производстве под руководством опытного наставника. Прогресс каждого ученика будет контролироваться с помощью специальных программ.