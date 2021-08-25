https://uz.sputniknews.ru/20210825/innovatsionnyy-uchebnyy-tsentr-dlya-svarschikov-i-montajnikov-otkrylsya-na-kokandskom-zavode-20234716.html

Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе

Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе

В колледже будущим сотрудникам завода дадут азы профессии с помощью российских лабораторий и тренажеров. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T14:29+0500

2021-08-25T14:29+0500

2021-08-25T14:29+0500

общество

узбекистан

образование

министерство инновационного развития узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Инновационный центр профессионального обучения открылся при Кокандском механическом заводе. Здесь студенты смогут отработать практические навыки на современных тренажерах и применить изученное непосредственно на производстве.Построен центр на средства администрации Ферганской области и Кокандского механического завода. Концепцию профессионального колледжа разработало Министерство инновационного развития – центр оснащен признанными в Европе учебными комплексами с цифровым управлением, а также современной учебной лабораторией и тренажерами российского производства.Студенты изучат конструкцию различных механических устройств, процесс разработки чертежей к ним и изготовление деталей с использованием специального программного обеспечения и станков с цифровым управлением.В учебном заведении будут готовить рабочих по металлообработке, сварке и электромонтажу. Студенты получат современные теоретические знания, отработают навыки на тренажерах и смогут применить свои умения непосредственно на производстве под руководством опытного наставника. Прогресс каждого ученика будет контролироваться с помощью специальных программ.

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узбекистан, образование, министерство инновационного развития узбекистана