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https://uz.sputniknews.ru/20210825/innovatsionnyy-uchebnyy-tsentr-dlya-svarschikov-i-montajnikov-otkrylsya-na-kokandskom-zavode-20234716.html
Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе
Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе
В колледже будущим сотрудникам завода дадут азы профессии с помощью российских лабораторий и тренажеров. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T14:29+0500
2021-08-25T14:29+0500
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образование
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Инновационный центр профессионального обучения открылся при Кокандском механическом заводе. Здесь студенты смогут отработать практические навыки на современных тренажерах и применить изученное непосредственно на производстве.Построен центр на средства администрации Ферганской области и Кокандского механического завода. Концепцию профессионального колледжа разработало Министерство инновационного развития – центр оснащен признанными в Европе учебными комплексами с цифровым управлением, а также современной учебной лабораторией и тренажерами российского производства.Студенты изучат конструкцию различных механических устройств, процесс разработки чертежей к ним и изготовление деталей с использованием специального программного обеспечения и станков с цифровым управлением.В учебном заведении будут готовить рабочих по металлообработке, сварке и электромонтажу. Студенты получат современные теоретические знания, отработают навыки на тренажерах и смогут применить свои умения непосредственно на производстве под руководством опытного наставника. Прогресс каждого ученика будет контролироваться с помощью специальных программ.
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узбекистан, образование, министерство инновационного развития узбекистана

Инновационный учебный центр для сварщиков и монтажников открылся на Кокандском заводе

14:29 25.08.2021
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© Министерство инновационного развития УзбекистанаИнновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Министерство инновационного развития Узбекистана
В колледже будущим сотрудникам завода дадут азы профессии с помощью российских лабораторий и тренажеров.
ТАШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Инновационный центр профессионального обучения открылся при Кокандском механическом заводе. Здесь студенты смогут отработать практические навыки на современных тренажерах и применить изученное непосредственно на производстве.
Построен центр на средства администрации Ферганской области и Кокандского механического завода. Концепцию профессионального колледжа разработало Министерство инновационного развития – центр оснащен признанными в Европе учебными комплексами с цифровым управлением, а также современной учебной лабораторией и тренажерами российского производства.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаИнновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
© Министерство инновационного развития Узбекистана
"В настоящее время в нашей стране существует большая потребность в инженерах и конструкторах, - сказал на открытии центра министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов. - Специалисты с практическими навыками сейчас необходимы нашей экономике. Чтобы использовать новое оборудование, инструменты, агрегаты, производить высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, необходимы современные знания".
Студенты изучат конструкцию различных механических устройств, процесс разработки чертежей к ним и изготовление деталей с использованием специального программного обеспечения и станков с цифровым управлением.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаИнновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Инновационный учебный центр при Кокандском механическом заводе
© Министерство инновационного развития Узбекистана
В учебном заведении будут готовить рабочих по металлообработке, сварке и электромонтажу. Студенты получат современные теоретические знания, отработают навыки на тренажерах и смогут применить свои умения непосредственно на производстве под руководством опытного наставника. Прогресс каждого ученика будет контролироваться с помощью специальных программ.
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