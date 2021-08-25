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"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео
"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео
Съемочная группа во всю занимается съемками видеоклипа. Ризаева показала декорации и танцовщиц, которые появятся в кадре. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T16:22+0500
2021-08-25T16:22+0500
общество
узбекистан
шоу-бизнес
песня
певица
клип
съемка
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала закулисье съемки своего нового клипа на песню Qaytmaydi kech.Клип будет снят в стиле классического кабаре. На кадрах видны неоновые декорации, а также танцовщицы, одетые в костюмы с блестками. Сама Ризаева примерила более дерзкий образ: красное платье с ярким макияжем и голливудскими локонами.Песня Qaytmaydi kech была записана совместно с узбекской группой Moon Band. Трек вышел чуть больше месяца назад. Поклонники убеждены, что эта композиция станет новым хитом — в ней поется о разбитом сердце и чувстве невозвратности.
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узбекистан, шоу-бизнес, песня, певица, клип, съемка, муниса ризаева

"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео

16:22 25.08.2021
453
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева
Муниса Ризаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Instagram / munisarizaeva
Съемочная группа во всю занимается съемками видеоклипа. Ризаева показала декорации и танцовщиц, которые появятся в кадре.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала закулисье съемки своего нового клипа на песню Qaytmaydi kech.
Клип будет снят в стиле классического кабаре. На кадрах видны неоновые декорации, а также танцовщицы, одетые в костюмы с блестками.
Сама Ризаева примерила более дерзкий образ: красное платье с ярким макияжем и голливудскими локонами.
Песня Qaytmaydi kech была записана совместно с узбекской группой Moon Band. Трек вышел чуть больше месяца назад.
Поклонники убеждены, что эта композиция станет новым хитом — в ней поется о разбитом сердце и чувстве невозвратности.
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