https://uz.sputniknews.ru/20210825/jdite-munisa-rizaeva-pokazala-beksteydj-so-semok-novogo-klipa--video-20236542.html

"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео

"Ждите!": Муниса Ризаева показала бэкстейдж со съемок нового клипа — видео

Съемочная группа во всю занимается съемками видеоклипа. Ризаева показала декорации и танцовщиц, которые появятся в кадре. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T16:22+0500

2021-08-25T16:22+0500

2021-08-25T16:22+0500

общество

узбекистан

шоу-бизнес

песня

певица

клип

съемка

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала закулисье съемки своего нового клипа на песню Qaytmaydi kech.Клип будет снят в стиле классического кабаре. На кадрах видны неоновые декорации, а также танцовщицы, одетые в костюмы с блестками. Сама Ризаева примерила более дерзкий образ: красное платье с ярким макияжем и голливудскими локонами.Песня Qaytmaydi kech была записана совместно с узбекской группой Moon Band. Трек вышел чуть больше месяца назад. Поклонники убеждены, что эта композиция станет новым хитом — в ней поется о разбитом сердце и чувстве невозвратности.

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узбекистан, шоу-бизнес, песня, певица, клип, съемка, муниса ризаева