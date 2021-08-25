https://uz.sputniknews.ru/20210825/moshenniki-dostavlyali-produktsiyu-kfc-po-zavyshennym-tsenam-20241289.html
Мошенники доставляли продукцию KFC по завышенным ценам
Мошенники доставляли продукцию KFC по завышенным ценам
Цены были выше установленных, оплата принималась только наличными, чеки не выдавались - это не полный список нарушений лже-доставщиков. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T21:09+0500
2021-08-25T21:09+0500
2021-08-25T21:09+0500
общество
мошенничество
сфера услуг
питание
агентство по защите прав потребителей
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Мошенники организовали нелегальный сервис заказа и доставки продукции KFC в Ташкенте, однако их быстро "раскусили" настоящие представители американской компании. Они обратились в Агентство по защите прав потребителей с жалобой на нарушителей.Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что несколько фейковых сайтов действительно было создано. По дизайну и оформлению эти платформы очень напоминали оригинальный сервис доставки быстрого питания. Домены сайтов были зарегистрированы за рубежом, поэтому установить их владельцев пока не удалось.Заказ принимался в электронной форме. Цены были выше установленных, оплата принималась только наличными, чеки не выдавались - это не полный список нарушений лже-доставщиков. Сейчас доступ на нелегальные сайты заблокирован. В Агентстве предупредили, что если при заказе товаров принимаются только наличные, не стоит осуществлять заказ, так как это могут быть мошенники.
https://uz.sputniknews.ru/20181122/Fastfud-nastupaet-KFC-obeschaet-otkryt-25-restoranov-v-Uzbekistane-10043855.html
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info@sputniknews-uz.com
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мошенничество, сфера услуг, питание, агентство по защите прав потребителей
Мошенники доставляли продукцию KFC по завышенным ценам
Цены были выше установленных, оплата принималась только наличными, чеки не выдавались - это не полный список нарушений лже-доставщиков.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Мошенники организовали нелегальный сервис заказа и доставки продукции KFC в Ташкенте, однако их быстро "раскусили" настоящие представители американской компании. Они обратились в Агентство по защите прав потребителей с жалобой на нарушителей.
Специалисты ведомства провели проверку и выяснили
, что несколько фейковых сайтов действительно было создано. По дизайну и оформлению эти платформы очень напоминали оригинальный сервис доставки быстрого питания. Домены сайтов были зарегистрированы за рубежом, поэтому установить их владельцев пока не удалось.
Заказ принимался в электронной форме. Цены были выше установленных, оплата принималась только наличными, чеки не выдавались - это не полный список нарушений лже-доставщиков.
Сейчас доступ на нелегальные сайты заблокирован. В Агентстве предупредили, что если при заказе товаров принимаются только наличные, не стоит осуществлять заказ, так как это могут быть мошенники.