https://uz.sputniknews.ru/20210825/moshenniki-dostavlyali-produktsiyu-kfc-po-zavyshennym-tsenam-20241289.html

Мошенники доставляли продукцию KFC по завышенным ценам

Мошенники доставляли продукцию KFC по завышенным ценам

Цены были выше установленных, оплата принималась только наличными, чеки не выдавались - это не полный список нарушений лже-доставщиков. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T21:09+0500

2021-08-25T21:09+0500

2021-08-25T21:09+0500

общество

мошенничество

сфера услуг

питание

агентство по защите прав потребителей

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Мошенники организовали нелегальный сервис заказа и доставки продукции KFC в Ташкенте, однако их быстро "раскусили" настоящие представители американской компании. Они обратились в Агентство по защите прав потребителей с жалобой на нарушителей.Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что несколько фейковых сайтов действительно было создано. По дизайну и оформлению эти платформы очень напоминали оригинальный сервис доставки быстрого питания. Домены сайтов были зарегистрированы за рубежом, поэтому установить их владельцев пока не удалось.Заказ принимался в электронной форме. Цены были выше установленных, оплата принималась только наличными, чеки не выдавались - это не полный список нарушений лже-доставщиков. Сейчас доступ на нелегальные сайты заблокирован. В Агентстве предупредили, что если при заказе товаров принимаются только наличные, не стоит осуществлять заказ, так как это могут быть мошенники.

https://uz.sputniknews.ru/20181122/Fastfud-nastupaet-KFC-obeschaet-otkryt-25-restoranov-v-Uzbekistane-10043855.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мошенничество, сфера услуг, питание, агентство по защите прав потребителей