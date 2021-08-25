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Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи
Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи
В середине лета главы правительств Узбекистана и РФ подписали меморандум о взаимодействии между "Узкомназоратом" и Роскомнадзором. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T12:08+0500
2021-08-25T12:08+0500
общество
роскомнадзор
связь
узкомназорат
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Надзорные органы Узбекистана и России в сфере связи будут регулярно обмениваться опытом своей работы и разработками стандартов и нормативных документов.Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за телекоммуникациями "Узкомназорат".По данным пресс-службы, руководители "Узкомназората" и Роскомнадзора в режиме видеоконференции рассмотрели возможности двустороннего сотрудничества.Руководители обоих ведомств договорились проводить регулярные встречи в подобном формате.В госинспекции напомнили, что 22 июня в Москве по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и РФ был подписан меморандум о взаимодействии между "Узкомназоратом" и Роскомнадзором.
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роскомнадзор, связь, узкомназорат

Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи

12:08 25.08.2021
332
© Pixabay / OpenClipart-VectorsКартинка сигнала на TV
Картинка сигнала на TV - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Pixabay / OpenClipart-Vectors
В середине лета главы правительств Узбекистана и РФ подписали меморандум о взаимодействии между "Узкомназоратом" и Роскомнадзором.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Надзорные органы Узбекистана и России в сфере связи будут регулярно обмениваться опытом своей работы и разработками стандартов и нормативных документов.
Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за телекоммуникациями "Узкомназорат".
По данным пресс-службы, руководители "Узкомназората" и Роскомнадзора в режиме видеоконференции рассмотрели возможности двустороннего сотрудничества.
"В частности, обсуждались вопросы обмена опытом по надзорной деятельности в области связи и информационных технологий, обмена опытом по разработке нормативных актов, стандартов в данной сфере", — говорится в сообщении госинспекции.
Руководители обоих ведомств договорились проводить регулярные встречи в подобном формате.
В госинспекции напомнили, что 22 июня в Москве по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и РФ был подписан меморандум о взаимодействии между "Узкомназоратом" и Роскомнадзором.
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