https://uz.sputniknews.ru/20210825/tashkent-i-moskva-budut-regulyarno-obmenivatsya-opytom-nadzora-v-sfere-svyazi-20230357.html

Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи

Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи

В середине лета главы правительств Узбекистана и РФ подписали меморандум о взаимодействии между "Узкомназоратом" и Роскомнадзором. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T12:08+0500

2021-08-25T12:08+0500

2021-08-25T12:08+0500

общество

роскомнадзор

связь

узкомназорат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20230596_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_d2be9a7df4a1c95beeedb280563acd6b.png

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Надзорные органы Узбекистана и России в сфере связи будут регулярно обмениваться опытом своей работы и разработками стандартов и нормативных документов.Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за телекоммуникациями "Узкомназорат".По данным пресс-службы, руководители "Узкомназората" и Роскомнадзора в режиме видеоконференции рассмотрели возможности двустороннего сотрудничества.Руководители обоих ведомств договорились проводить регулярные встречи в подобном формате.В госинспекции напомнили, что 22 июня в Москве по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и РФ был подписан меморандум о взаимодействии между "Узкомназоратом" и Роскомнадзором.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

роскомнадзор, связь, узкомназорат