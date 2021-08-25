https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekistan-vernul-nezakonno-vyvezennye-istoricheskie-tsennosti-xv-xix-vekov--foto-20233230.html
Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото
Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото
Исторические ценности были незаконно вывезены в 2016 году из страны в Крым, где были обнаружены российской таможней. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T15:04+0500
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2021-08-25T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Научно-просветительский центр исламской цивилизации Узбекистана получил от Федеральной таможенной службы России исторические ценности — рукописные книги и керамические изделия XV-XIX веков.Исторические ценности были незаконно вывезены в 2016 году из Узбекистана в Крым, где и были обнаружены российской таможней.Среди возвращенных ценностей 29 рукописей и 16 керамических изделий, в том числе поэтические произведения на арабском, персидском и турецком языках, созданные в 1644-1880 годах, а также керамика самаркандской гончарной школы XV века. Церемония передачи состоялась в среду в международной исламской академии в Ташкенте.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2017 года подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте. Основные здания центра, включая библиотеку и музей, будут построены в районе мемориального комплекса "Хазрат Имам", где расположена центральная мечеть Ташкента. Комплекс на территории 10 гектаров будет включать в себя также информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.
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узбекистан, культура, история, культурное наследие, таможенники
Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото
Исторические ценности были незаконно вывезены в 2016 году из страны в Крым, где были обнаружены российской таможней.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Научно-просветительский центр исламской цивилизации Узбекистана получил
от Федеральной таможенной службы России исторические ценности — рукописные книги и керамические изделия XV-XIX веков.
Исторические ценности были незаконно вывезены в 2016 году из Узбекистана в Крым, где и были обнаружены российской таможней.
"В фонд Центра исламской цивилизации сегодня возвращены из РФ культурные ценности XV-XVII веков, ранее изъятые сотрудниками Федеральной таможенной службы России", — говорится в сообщении.
Среди возвращенных ценностей 29 рукописей и 16 керамических изделий, в том числе поэтические произведения на арабском, персидском и турецком языках, созданные в 1644-1880 годах, а также керамика самаркандской гончарной школы XV века.
Церемония передачи состоялась в среду в международной исламской академии в Ташкенте.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2017 года подписал постановление
о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте.
Основные здания центра, включая библиотеку и музей, будут построены в районе мемориального комплекса "Хазрат Имам", где расположена центральная мечеть Ташкента.
Комплекс на территории 10 гектаров будет включать в себя также информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.