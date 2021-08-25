https://uz.sputniknews.ru/20210825/uzbekistan-vernul-nezakonno-vyvezennye-istoricheskie-tsennosti-xv-xix-vekov--foto-20233230.html

Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото

Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков — фото

Исторические ценности были незаконно вывезены в 2016 году из страны в Крым, где были обнаружены российской таможней. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T15:04+0500

2021-08-25T15:04+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Научно-просветительский центр исламской цивилизации Узбекистана получил от Федеральной таможенной службы России исторические ценности — рукописные книги и керамические изделия XV-XIX веков.Исторические ценности были незаконно вывезены в 2016 году из Узбекистана в Крым, где и были обнаружены российской таможней.Среди возвращенных ценностей 29 рукописей и 16 керамических изделий, в том числе поэтические произведения на арабском, персидском и турецком языках, созданные в 1644-1880 годах, а также керамика самаркандской гончарной школы XV века. Церемония передачи состоялась в среду в международной исламской академии в Ташкенте.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в июне 2017 года подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте. Основные здания центра, включая библиотеку и музей, будут построены в районе мемориального комплекса "Хазрат Имам", где расположена центральная мечеть Ташкента. Комплекс на территории 10 гектаров будет включать в себя также информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты.

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узбекистан, культура, история, культурное наследие, таможенники