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В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ
В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ
Члены ячейки вербововали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии и призывали их к совершению преступлений. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T14:14+0500
2021-08-25T14:14+0500
2021-08-25T16:02+0500
в мире
задержание
фсб россии
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники ФСБ России провели спецоперации в четырех регионах страны, в ходе которых был задержан 31 террорист, принадлежавший к движению "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещено в России).Сведения о поимке опасных преступников обнародованы на сайте структуры.Задержания проходили в Москве, Якутске, Новосибирском крае и Красноярском крае.Члены ячейки вербововали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии и призывали их к совершению преступлений.На кадрах, опубликованных в СМИ видно, что во время задержания оперативники обнаружили в месте проживания террористов запрещенную религиозную литературу и видеоматериалы "Катиба Таухид вадь-Джихад". Изъяли также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности.
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задержание, фсб россии, борьба с терроризмом
В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ
14:14 25.08.2021 (обновлено: 16:02 25.08.2021)
Члены ячейки вербововали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии и призывали их к совершению преступлений.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники ФСБ России провели спецоперации в четырех регионах страны, в ходе которых был задержан 31 террорист, принадлежавший к движению "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещено в России).
Сведения о поимке опасных преступников обнародованы
на сайте структуры.
Задержания проходили в Москве, Якутске, Новосибирском крае и Красноярском крае.
Члены ячейки вербововали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии и призывали их к совершению преступлений.
На кадрах, опубликованных в СМИ видно, что во время задержания оперативники обнаружили в месте проживания террористов запрещенную религиозную литературу и видеоматериалы "Катиба Таухид вадь-Джихад". Изъяли также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности.