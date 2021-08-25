https://uz.sputniknews.ru/20210825/v-moskve-i-drugix-regionax-rossii-zaderjali-terroristov---fsb-rf-20234380.html

В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ

В Москве и других регионах России задержали террористов - ФСБ РФ

Члены ячейки вербововали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии и призывали их к совершению преступлений. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T14:14+0500

2021-08-25T14:14+0500

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в мире

задержание

фсб россии

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Сотрудники ФСБ России провели спецоперации в четырех регионах страны, в ходе которых был задержан 31 террорист, принадлежавший к движению "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещено в России).Сведения о поимке опасных преступников обнародованы на сайте структуры.Задержания проходили в Москве, Якутске, Новосибирском крае и Красноярском крае.Члены ячейки вербововали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии и призывали их к совершению преступлений.На кадрах, опубликованных в СМИ видно, что во время задержания оперативники обнаружили в месте проживания террористов запрещенную религиозную литературу и видеоматериалы "Катиба Таухид вадь-Джихад". Изъяли также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности.

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задержание, фсб россии, борьба с терроризмом