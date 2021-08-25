https://uz.sputniknews.ru/20210825/v-tashkente-mujchina-jestoko-izbil-11-letnego-sosedskogo-rebenka--video-20226721.html
Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T10:03+0500
2021-08-25T10:03+0500
2021-08-25T10:11+0500
происшествия
ташкент
ребенок
избиение
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Ташкенте мужчина жестко избил соседского ребенка. Кадры происшествия разлетелись по Сети.По данным ГУВД, 22 августа в правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина с просьбой принять законные меры в отношении соседа, который поднял руку на его сына.Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района.Следователи установили хронологию событий: в тот день около 14 часов двое подростков, среди которых был пострадавший, повздорили между собой.В конфликт вмешался 35-летний отец одного из мальчиков. Мужчина начал избивать 11-летнего ребенка.Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит оценить степень тяжести нанесенных увечий.
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ташкент, ребенок, избиение, гувд ташкента
Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
10:03 25.08.2021 (обновлено: 10:11 25.08.2021)
Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Ташкенте мужчина жестко избил соседского ребенка. Кадры происшествия разлетелись по Сети.
По данным
ГУВД, 22 августа в правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина с просьбой принять законные меры в отношении соседа, который поднял руку на его сына.
Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района.
Следователи установили хронологию событий: в тот день около 14 часов двое подростков, среди которых был пострадавший, повздорили между собой.
В конфликт вмешался 35-летний отец одного из мальчиков. Мужчина начал избивать 11-летнего ребенка.
Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит оценить степень тяжести нанесенных увечий.