Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210825/v-tashkente-mujchina-jestoko-izbil-11-letnego-sosedskogo-rebenka--video-20226721.html
Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T10:03+0500
2021-08-25T10:11+0500
происшествия
ташкент
ребенок
избиение
гувд ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20227057_0:15:3073:1743_1920x0_80_0_0_716093b02c49b11716f73dc59c213b3e.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Ташкенте мужчина жестко избил соседского ребенка. Кадры происшествия разлетелись по Сети.По данным ГУВД, 22 августа в правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина с просьбой принять законные меры в отношении соседа, который поднял руку на его сына.Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района.Следователи установили хронологию событий: в тот день около 14 часов двое подростков, среди которых был пострадавший, повздорили между собой.В конфликт вмешался 35-летний отец одного из мальчиков. Мужчина начал избивать 11-летнего ребенка.Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит оценить степень тяжести нанесенных увечий.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/19/20227057_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_62c887bad269b4f54e0f3fbfe0048512.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, ребенок, избиение, гувд ташкента

Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео

10:03 25.08.2021 (обновлено: 10:11 25.08.2021)
278
© Unsplash / Tim GrafПодросток на велосипеде
Подросток на велосипеде - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Unsplash / Tim Graf
Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Ташкенте мужчина жестко избил соседского ребенка. Кадры происшествия разлетелись по Сети.
По данным ГУВД, 22 августа в правоохранительные органы обратился 34-летний мужчина с просьбой принять законные меры в отношении соседа, который поднял руку на его сына.
Инцидент произошел во дворе одного из домов, расположенных в 8-м квартале Чиланзарского района.
Следователи установили хронологию событий: в тот день около 14 часов двое подростков, среди которых был пострадавший, повздорили между собой.
В конфликт вмешался 35-летний отец одного из мальчиков. Мужчина начал избивать 11-летнего ребенка.
Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит оценить степень тяжести нанесенных увечий.
001001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:45"Садись, два!": хокимиятам начали выставлять "пятерки" и "колы" за работу
12:29Иргашев обсудил с английским послом взаимодействие по Афганистану
12:08Ташкент и Москва будут регулярно обмениваться опытом надзора в сфере связи
12:03Награды к юбилею: подписан указ о награждении орденами, медалями и званиями
11:40Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть
11:18Узбекистан и Китай обсудили увеличение поставок вакцины и обмен специалистами
10:49Трое пловцов из Узбекистана пробились в финал Паралимпиады в Токио
10:40Все учитывать, ничего не прятать – определен порядок добычи драгоценных камней и металлов
10:26"Величайшее поражение": НАТО хоронит себя
10:03Житель Ташкента жестоко избил 11-летнего соседского ребенка — видео
09:27Вышли и всех сразили: сборная Узбекистана на открытии Паралимпиады — видео
08:54Европа поблагодарила Узбекистан за эвакуацию своих граждан из Афганистана
08:30Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
08:20Вирусолог Зверев ответил, удастся ли когда-нибудь победить COVID-19 — видео
ВчераМуножат Йулчиевой присвоено звание Героя Узбекистана
ВчераНа узбекском полигоне продолжаются состязания военных медиков
ВчераНасильственная украинизация с точки зрения права
ВчераПосол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана
ВчераЭвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа
ВчераРаз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров