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Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
Лайнер вылетел рано утром, согласно расписанию. Однако позднее было принято решение развернуть самолет обратно. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.Об этом РИА Новости сообщил представитель ташкентского аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
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ташкент, аэропорт, москва, аэрофлот, самолет
Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
08:30 25.08.2021 (обновлено: 08:35 25.08.2021)
Лайнер вылетел рано утром, согласно расписанию. Однако позднее было принято решение развернуть самолет обратно.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.
Об этом РИА Новости
сообщил представитель ташкентского аэропорта.
"Рейс SU-7103 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел сегодня из международного аэропорта Ташкента в 05.10 (03.10 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 7.00 (5.00)", — сказал представитель аэропорта.
Он уточнил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.