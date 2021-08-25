https://uz.sputniknews.ru/20210825/vyletevshiy-iz-tashkenta-v-moskvu-samolet-po-texnicheskim-prichinam-vernulsya-v-aeroport-20225807.html

Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт

Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт

Лайнер вылетел рано утром, согласно расписанию. Однако позднее было принято решение развернуть самолет обратно. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

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самолет

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.Об этом РИА Новости сообщил представитель ташкентского аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.

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ташкент, аэропорт, москва, аэрофлот, самолет