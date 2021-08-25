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Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт
Лайнер вылетел рано утром, согласно расписанию. Однако позднее было принято решение развернуть самолет обратно. 25.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-25T08:30+0500
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ташкент
аэропорт
москва
аэрофлот
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.Об этом РИА Новости сообщил представитель ташкентского аэропорта.Он уточнил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
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ташкент, аэропорт, москва, аэрофлот, самолет

Вылетевший из Ташкента в Москву самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт

08:30 25.08.2021 (обновлено: 08:35 25.08.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Лайнер вылетел рано утром, согласно расписанию. Однако позднее было принято решение развернуть самолет обратно.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в среду утром из Ташкента в Москву, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.
Об этом РИА Новости сообщил представитель ташкентского аэропорта.

"Рейс SU-7103 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел сегодня из международного аэропорта Ташкента в 05.10 (03.10 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 7.00 (5.00)", — сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что в настоящее время лайнер находится на запасной полосе аэропорта, никто на борту не пострадал.
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