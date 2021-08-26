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Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента
Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента
Кто из афганских звезд спешно эвакуировался из нестабильного региона, который еще недавно был их домом, — сморите в фотоподборке Sputnik. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
мультимедиа
афганистан
фотолента
знаменитости
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Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого в стране начался настоящий хаос: местные жители в панике пытаются покинуть свою страну. Некоторым это даже удается. Параллельно с этим продолжается эвакуация иностранных граждан из аэропорта Кабула. Своих соотечественников активно вывозят Германия, Польша и другие страны. Единственный способ покинуть Афганистан — воздушным путем, все сухопутные границы сейчас находятся под контролем талибов.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из страны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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фото, мультимедиа , афганистан, фотолента, знаменитости

Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента

10:26 26.08.2021 (обновлено: 10:34 26.08.2021)
508
Кто из афганских звезд спешно эвакуировался из нестабильного региона, который еще недавно был их домом, — сморите в фотоподборке Sputnik.
© REUTERS / @aryanasayeedofficial

Афганская певица Aryana Sayeed в самолете во время эвакуации из Кабула.

Афганская певица Aryana Sayeed в самолете во время эвакуации из Кабула. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / @aryanasayeedofficial

Афганская певица Aryana Sayeed в самолете во время эвакуации из Кабула.

© REUTERS / Mexico's Foreign Relations Ministry

Глава МИД Мексики приветствует афганскую команду по роботехнике в Мексике, 24 августа 2021 года.

Глава МИД Мексики приветствует афганскую команду по роботехнике в Мексике, 24 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Mexico's Foreign Relations Ministry

Глава МИД Мексики приветствует афганскую команду по роботехнике в Мексике, 24 августа 2021 года.

© REUTERS / Vincent West

Капитан женской сборной Афганистану по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 22 августа 2021 года.

Капитан женской сборной Афганистану по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 22 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Vincent West

Капитан женской сборной Афганистану по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 22 августа 2021 года.

© AFP / Daniel Leal-Olivas

Бывший член женской футбольной команды Афганистана Khalida Popal в Лондоне, 18 августа 2021 года.

Бывший член женской футбольной команды Афганистана Khalida Popal в Лондоне, 18 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Daniel Leal-Olivas

Бывший член женской футбольной команды Афганистана Khalida Popal в Лондоне, 18 августа 2021 года.

© AFP / Pedro Pardo

Девушка из афганской команды по роботехнике в аэропорту Мексики, 24 августа 2021 года.

Девушка из афганской команды по роботехнике в аэропорту Мексики, 24 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP / Pedro Pardo

Девушка из афганской команды по роботехнике в аэропорту Мексики, 24 августа 2021 года.

© REUTERS / Mariscal/Pool

Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 20 августа 2021 года.

Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 20 августа 2021 года. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Mariscal/Pool

Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 20 августа 2021 года.

© REUTERS / Sherzaad Entertainment

Афганская певица Aryana Sayeed.

Афганская певица Aryana Sayeed. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Sherzaad Entertainment

Афганская певица Aryana Sayeed.

© AP Photo / Shekib Rahmani

Сотни людей собрались возле самолета C-17 в аэропорту Кабула в надежде покинуть свою родину.

Сотни людей собрались возле самолета C-17 в аэропорту Кабула в надежде покинуть свою родину. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / Shekib Rahmani

Сотни людей собрались возле самолета C-17 в аэропорту Кабула в надежде покинуть свою родину.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого в стране начался настоящий хаос: местные жители в панике пытаются покинуть свою страну.
Некоторым это даже удается. Параллельно с этим продолжается эвакуация иностранных граждан из аэропорта Кабула. Своих соотечественников активно вывозят Германия, Польша и другие страны.
Единственный способ покинуть Афганистан — воздушным путем, все сухопутные границы сейчас находятся под контролем талибов.
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из страны.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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