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Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента
Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента
Кто из афганских звезд спешно эвакуировался из нестабильного региона, который еще недавно был их домом, — сморите в фотоподборке Sputnik. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T10:26+0500
2021-08-26T10:26+0500
2021-08-26T10:34+0500
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Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого в стране начался настоящий хаос: местные жители в панике пытаются покинуть свою страну. Некоторым это даже удается. Параллельно с этим продолжается эвакуация иностранных граждан из аэропорта Кабула. Своих соотечественников активно вывозят Германия, Польша и другие страны. Единственный способ покинуть Афганистан — воздушным путем, все сухопутные границы сейчас находятся под контролем талибов.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из страны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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фото, мультимедиа , афганистан, фотолента, знаменитости
Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента 10:26 26.08.2021 (обновлено: 10:34 26.08.2021)
Кто из афганских звезд спешно эвакуировался из нестабильного региона, который еще недавно был их домом, — сморите в фотоподборке Sputnik.
Афганская певица Aryana Sayeed в самолете во время эвакуации из Кабула.
Глава МИД Мексики приветствует афганскую команду по роботехнике в Мексике, 24 августа 2021 года.
© REUTERS / Vincent West
Капитан женской сборной Афганистану по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 22 августа 2021 года.
Капитан женской сборной Афганистану по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 22 августа 2021 года.
© AFP / Daniel Leal-Olivas
Бывший член женской футбольной команды Афганистана Khalida Popal в Лондоне, 18 августа 2021 года.
Бывший член женской футбольной команды Афганистана Khalida Popal в Лондоне, 18 августа 2021 года.
© AFP / Pedro Pardo
Девушка из афганской команды по роботехнике в аэропорту Мексики, 24 августа 2021 года.
Девушка из афганской команды по роботехнике в аэропорту Мексики, 24 августа 2021 года.
© REUTERS / Mariscal/Pool
Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 20 августа 2021 года.
Капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках Nilofar Bayat в Испании, 20 августа 2021 года.
Афганская певица Aryana Sayeed.
© AP Photo / Shekib Rahmani
Сотни людей собрались возле самолета C-17 в аэропорту Кабула в надежде покинуть свою родину.
Сотни людей собрались возле самолета C-17 в аэропорту Кабула в надежде покинуть свою родину.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого в стране начался настоящий хаос: местные жители в панике пытаются покинуть свою страну.
Некоторым это даже удается. Параллельно с этим продолжается эвакуация иностранных граждан из аэропорта Кабула. Своих соотечественников активно вывозят Германия, Польша и другие страны.
Единственный способ покинуть Афганистан — воздушным путем, все сухопутные границы сейчас находятся под контролем талибов.
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из страны.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран