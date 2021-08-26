https://uz.sputniknews.ru/20210826/20243330.html

Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента

Знаменитости, которые покинули Афганистан — фотолента

Кто из афганских звезд спешно эвакуировался из нестабильного региона, который еще недавно был их домом, — сморите в фотоподборке Sputnik. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T10:26+0500

2021-08-26T10:26+0500

2021-08-26T10:34+0500

фото

мультимедиа

афганистан

фотолента

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20243336_0:113:1241:811_1920x0_80_0_0_5e0cd800663d5bd8f6ed044b7af687f8.jpg

Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого в стране начался настоящий хаос: местные жители в панике пытаются покинуть свою страну. Некоторым это даже удается. Параллельно с этим продолжается эвакуация иностранных граждан из аэропорта Кабула. Своих соотечественников активно вывозят Германия, Польша и другие страны. Единственный способ покинуть Афганистан — воздушным путем, все сухопутные границы сейчас находятся под контролем талибов.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из страны.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, мультимедиа , афганистан, фотолента, знаменитости