https://uz.sputniknews.ru/20210826/kak-izuchayut-starinnye-rukopisi-uzbekistana---reportaj-s-mesta-sobytiya-20253141.html

Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события

Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события

В Институте востоковедения имени Абу Райхон Беруни хранится около 26 000 томов рукописей. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T15:00+0500

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культура

реставрация

ученые

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Специалисты Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук рассказали журналистам об работе, которую проводят ученые Узбекистана вместе с российскими коллегами, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. Известно, что самые древние произведения, хранящиеся в НИИ, относятся к IX веку, а самые современные — к середине XX века. Это в том числе рукописи — их в сокровищнице старины 26 000 томов. Общее же количество литографий и изданных книг составляет 40 000 томов. Кроме того, сохранилось около 10 000 исторических документов. Они служат важным источником в изучении истории Средней Азии и Востока.Как рассказала глава Совета молодых ученых института Хилола Назирова, местные ученые активно взаимодействуют со своими российскими коллегами в области изучения и реставрации рукописей.В НИИ принимают также древние рукописи, хранящиеся у населения. Раньше при этом возникали сложности с химической обработкой материалов и добавлением их в основной фонд хранилища. Однако после того как этот вопрос был включен в повестку регулярных семинаров для библиотечных сотрудников государств Содружества, были проведены мастер-классы, на которых исследователи учились обрабатывать и раскладывать рукописи. Занятие проводились совместно с сотрудниками Российской библиотеки иностранной литературы, рассказала ведущий специалист реставрационного отдела института Хаджаева Башорат.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

реставрация, ученые