Культура
Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события
15:00 26.08.2021 (обновлено: 15:06 26.08.2021)
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© Пресс-служба Академии наук УзбекистанаРеставрация древних рукописей
© Пресс-служба Академии наук Узбекистана
В Институте востоковедения имени Абу Райхон Беруни хранится около 26 000 томов рукописей.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Специалисты Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук рассказали журналистам об работе, которую проводят ученые Узбекистана вместе с российскими коллегами, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Пресс-служба Академии наук УзбекистанаРеставрация древних рукописей
Реставрация древних рукописей
© Пресс-служба Академии наук Узбекистана
Известно, что самые древние произведения, хранящиеся в НИИ, относятся к IX веку, а самые современные — к середине XX века. Это в том числе рукописи — их в сокровищнице старины 26 000 томов. Общее же количество литографий и изданных книг составляет 40 000 томов.
Кроме того, сохранилось около 10 000 исторических документов. Они служат важным источником в изучении истории Средней Азии и Востока.
© Пресс-служба Академии наук УзбекистанаРеставрация древних рукописей
Реставрация древних рукописей
© Пресс-служба Академии наук Узбекистана
Как рассказала глава Совета молодых ученых института Хилола Назирова, местные ученые активно взаимодействуют со своими российскими коллегами в области изучения и реставрации рукописей.
© Пресс-служба Академии наук УзбекистанаРеставрация древних рукописей
Реставрация древних рукописей
© Пресс-служба Академии наук Узбекистана
В НИИ принимают также древние рукописи, хранящиеся у населения. Раньше при этом возникали сложности с химической обработкой материалов и добавлением их в основной фонд хранилища. Однако после того как этот вопрос был включен в повестку регулярных семинаров для библиотечных сотрудников государств Содружества, были проведены мастер-классы, на которых исследователи учились обрабатывать и раскладывать рукописи. Занятие проводились совместно с сотрудниками Российской библиотеки иностранной литературы, рассказала ведущий специалист реставрационного отдела института Хаджаева Башорат.
© Пресс-служба Академии наук УзбекистанаРеставрация древних рукописей
Реставрация древних рукописей
© Пресс-служба Академии наук Узбекистана
Для справки:
В 2000 году сокровищница рукописей института была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из самых богатых коллекций рукописей в мире.