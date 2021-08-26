Общество
Какие изменения в законодательство вступают в силу с сентября - обзор
18:51 26.08.2021 (обновлено: 20:43 26.08.2021)
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© Sputnik / Владимир ФедоренкоПапка с документами
© Sputnik / Владимир Федоренко
Изменения коснулись социальной сферы, бизнеса, трудовой миграции. Подробнее о том, как изменится жизнь граждан республики в ближайшие дни - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Через несколько дней вступят в силу новые изменения в законодательстве. Sputnik Узбекистан подготовил традиционный обзор о том, чего ждать жителей республики с сентября.
Социальная сфера
Зарплаты работников бюджетных организаций, пенсии, стипендии и пособия вырастут в 1,1 раза. С 1 сентября устанавливаются следующие размеры основных выплат:
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 822 000 сумов в месяц;
базовая расчетная величина (БРВ) — 270 000 сумов в месяц;
базовая величина исчисления пенсии — 289 000 сумов в месяц;
размер пенсии по возрасту — 565 000 сумов в месяц;
размер пособия детям с инвалидностью — 622 000 сумов в месяц.
Кроме того, меняются правила еще одной выплаты - детского пособия для малообеспеченных семей:
возраст детей увеличивается с 14 лет до 18 лет;
срок выплаты увеличивается с 6 месяцев до 12 месяцев;
применяется порядок определения размера пособия исходя из количества детей в семье.
С 1 сентября будет назначена материальная помощь одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей в которых выше 18 лет.
Установлены размеры детского пособия и выплат материальной помощи малообеспеченным семьям. Ежемесячный размер детского пособия:
250 000 сумов — на одного ребенка в возрасте от 3 лет до 18 лет, 325 000 сумов — на одного младшего ребенка в возрасте до 3 лет;
150 000 сумов — дополнительно на второго ребенка семьи;
100 000 сумов — на третьего и каждого следующего ребенка семьи;
Ежемесячный размер материальной помощи для малообеспеченных семей — 380 000 сумов.
Медучреждение обязано вносить всю информацию о родителях и детях в специальную электронную форму для формирования электронной медицинской справки, которая затем через автоматизированную информационную систему направляется в ЗАГС. Эта структура, в свою очередь, должна выдавать заявителю свидетельство о рождении.
Внебюджетный Пенсионный фонд оформляет единовременное пособие при рождении ребенка и каждый месяц перечисляет финансовые средства в Народный банк. Отделения внутренних дел регистрируют ребенка по адресу, по которому постоянно прописаны отец или мать, через автоматизированную информационную систему "Манзил", а Министерство дошкольного образования также автоматически ставит ребенка в очередь в государственное дошкольное образовательное учреждение.
Автотранспорт
С 1 сентября отменяется истребование у водителей ряда документов в бумажном виде, они переводятся в электронную форму:
доверенность (нотариально удостоверенная) на право управления автомототранспортным средством;
сведения о прохождении технического осмотра автомототранспортного средства;
разрешение на установку тонировки (затемнения) окон автотранспортного средства.
Индивидуальные перевозчики будут осуществлять свою деятельность только при посредничестве агрегаторов. Водителям необходимо иметь лицензию, справки о прохождении медицинского осмотра и прохождение не реже одного раза в 6 месяцев технического осмотра.
Кроме того должна быть налажена интеграция специальных программ по поиску клиентов с электронной информационной базой Государственного налогового комитета, а также единой интерактивной информационной системой "Uztrans".
Обязательный техосмотр транспортных средств категории M1, принадлежащих физлицам, с сентября должны будут проводить только предприниматели-юрлица на передвижных мобильных линиях технического контроля.
Отменяется практика выдачи талонов о прохождении техосмотра для всех видов транспортных средств, за исключением транспорта, выезжающего за рубеж.
Изменения для трудовых мигрантов
С 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года гражданам – трудовым мигрантам, прошедшим регистрацию в программном комплексе "labor-migration", выплачивается компенсация на возмещение расходов, связанных:
со сдачей квалификационного экзамена по иностранным языкам или профессии, при условии успешного прохождения экзамена — до трехкратного размера БРВ;
с приобретением проездного билета — до двукратного размера БРВ;
с оформлением "рабочей визы" на осуществление трудовой деятельности в развитых государствах — до пятикратного размера БРВ.
Изменения для предпринимателей
Половину транспортных расходов на импорт сырья цветоводов, у которых доля выручки от экспорта составляет не менее 30 процентов и более 100 тысяч долларов США в год, в 2021 - 2024 годах будет покрываться Агентством по продвижению экспорта.
Внедряется единый порядок процедур электронных онлайн-аукционов на электронной торговой платформе "E-auksion". Теперь для участия в аукционе дистанционно на безвозмездной основе участникам предоставляется сертификат ключа электронной цифровой подписи. Решено отменить сбор, уплачиваемый физическими и юридическими лицами за выставление объектов на аукцион.
Образование и наука
С 1 сентября полномочия по присвоению научных степеней и научных званий поэтапно передаются научным советам престижных высших образовательных учреждений.
Для поощрения школ, достигших наилучших результатов в обучении иностранным языкам учрежден кубок президента Узбекистана.
При этом соревнования за кубок организуются между общеобразовательными школами в следующие три этапа:
первый этап — проводится в районах и городах с награждением победителей суммой до 100 млн сумов;
второй этап — проводится в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте с награждением победителей суммой до 250 млн сумов;
третий этап — проводится на республиканском уровне с награждением победителей суммой до 500 млн сумов.
Госучреждения
Внедряется порядок, предусматривающий прием на работу в органы государственной власти и управления, госучреждения, а также организации с госдолей более 50 процентов путем открытого конкурса. За проводимыми конкурсными испытаниями можно будет наблюдать в сети Интернет в режиме реального времени.
Услуги по перевозке товаров, которые организации-монополисты и организации с госучастием выставляют на биржевых торгах, будут оказываться только через торговый портал электронной логистики через аукцион. При этом через торговый портал электронной логистики услуги по транспортировке оказываются посредством:
постановки на учет — при оказании услуг на собственных транспортных средствах покупателей;
заключения прямых договоров — предприятиями, предоставляющими покупателям аффилированные услуги по транспортировке.