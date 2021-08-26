https://uz.sputniknews.ru/20210826/moshenniki-iz-buxarskoy-oblasti-vydavali-sebya-za-pojarnyx-i-trubochistov-20243631.html

Фальшивые пожарные и трубочисты бродят по Узбекистану

Фальшивые пожарные и трубочисты бродят по Узбекистану

Следователи вышли на 27-летнего подозреваемого. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T09:56+0500

2021-08-26T09:56+0500

2021-08-26T10:34+0500

общество

мошенник

бухарская область

мошенничество

пожарные

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Бухарской области мошенники обманывали граждан, выдавая себя за пожарных и трубочистов.По данным МВД, в последние два года неизвестные активно посещали дома местных жителей, предлагая услуги по чистке дымовых труб, обеспечению пожарной безопасности, проверке электрических сетей.При этом эти "услуги" были не бесплатными: злоумышленники выманили по меньшей мере 25 тысяч сумов у 49 человек. При этом, разумеется, никаких услуг оказано не было.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.В МВД обратились к гражданам с просьбой сообщить о подобных случаях мошенничества через автоматизированную систему "102" УВД.

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мошенник, бухарская область, мошенничество, пожарные