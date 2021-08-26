Общество
Президент поручил обеспечить инженерные коммуникации крупных проектов
10:57 26.08.2021 (обновлено: 11:05 26.08.2021)
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Власти будут выделять средства на обеспечение внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой инвестиционных проектов стоимостью более 200 миллиардов сумов.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по обеспечению инвестиционных проектов внешней инфраструктурой".
Задача была поставлена в рамках открытого диалога, который глава государства провел с предпринимателями 20 августа.
С 1 октября 2021 года инвестиционные проекты стоимостью более 200 миллиардов сумов, в которых доля их собственных средств составляет не менее 25% и включенные в инвестиционные программы, будут обеспечены необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями за счет средств госбюджета.
Это распространяется на инвестиционные проекты, по технико-экономическому обоснованию которых строительство инженерно-коммуникационных сетей за счет собственных средств инвесторов не оправдывает себя.
Откуда деньги и на что они будут потрачены:
90% работ по строительству, реконструкции и ремонту подъездных автомобильных дорог, сетей питьевой воды и канализации — средства программы развития социальной и производственной инфраструктуры, 10% — дополнительные источники местных бюджетов областей и Ташкента;
работы по строительству, реконструкции и ремонту сетей электрической энергии и газа — средства бюджетной ссуды, выделяемые снабжающим предприятиям за счет республиканского бюджета по ставке 5% с условием возврата в трехлетний срок;
работы по строительству, реконструкции и ремонту линий связи —собственные средства снабжающих предприятий и предпринимателей.
Кто заказчик:
работы по строительству, реконструкции и ремонту сетей питьевой воды и канализации — УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации";
работы по строительству, реконструкции и ремонту подъездных автомобильных дорог — ГУП "Служба заказчика по региональным дорогам" при Комитете по автодорогам;
работы по обеспечению электроэнергией — региональные филиалы АО "Региональные электрические сети" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана";
работы по поставке природного газа — региональные филиалы АО "Узтрансгаз" и АО "Худудгазтаъминот";
работы по проведению линий связи — АК "Узбектелеком" и ее региональные организации.
Ежегодно, начиная с 2022-го, при формировании основных параметров госбюджета будет предусматриваться выделение средств на работы по обеспечению внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой инвестиционных проектов стоимостью более 200 миллиардов сумов.