https://uz.sputniknews.ru/20210826/prezident-poruchil-obespechit-injenernye-kommunikatsii-krupnyx-proektov-20244906.html

Президент поручил обеспечить инженерные коммуникации крупных проектов

Президент поручил обеспечить инженерные коммуникации крупных проектов

Власти будут выделять средства на обеспечение внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой инвестиционных проектов стоимостью более 200 миллиардов сумов. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T10:57+0500

2021-08-26T10:57+0500

2021-08-26T11:05+0500

общество

шавкат мирзиёев

постановление

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по обеспечению инвестиционных проектов внешней инфраструктурой". Задача была поставлена в рамках открытого диалога, который глава государства провел с предпринимателями 20 августа.С 1 октября 2021 года инвестиционные проекты стоимостью более 200 миллиардов сумов, в которых доля их собственных средств составляет не менее 25% и включенные в инвестиционные программы, будут обеспечены необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями за счет средств госбюджета.Это распространяется на инвестиционные проекты, по технико-экономическому обоснованию которых строительство инженерно-коммуникационных сетей за счет собственных средств инвесторов не оправдывает себя.Откуда деньги и на что они будут потрачены:Кто заказчик:Ежегодно, начиная с 2022-го, при формировании основных параметров госбюджета будет предусматриваться выделение средств на работы по обеспечению внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой инвестиционных проектов стоимостью более 200 миллиардов сумов.

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2021

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шавкат мирзиёев, постановление, инвестиции