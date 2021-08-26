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"Пылевой дьявол" обрушился сразу на два региона Узбекистана — видео
"Пылевой дьявол" обрушился сразу на два региона Узбекистана — видео
Синоптики объяснили, почему в республике периодически возникают торнадо. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T12:21+0500
2021-08-26T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По Узбекистану прошелся торнадо. Пыльная буря охватила сразу несколько областей: Ташкентскую и Андижанскую.В Узгидромете между тем объяснили, почему в республике возникают подобные природные явления.Перепады образовались на фоне резкого развития территорий высокого давления в высокогорных памирских районах Таджикистана и районов низкого давления в Ферганской долине.Из-за этого в некоторых местах образовались торнадо.Между тем ничего удивительно в этом нет, добавили в Узгидромете. Подобные ураганы — явление довольно частое для засушливого лета. Большой опасности "пылевые дьяволы", как правило, не представляют.
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узбекистан, погода, узгидромет, стихия

"Пылевой дьявол" обрушился сразу на два региона Узбекистана — видео

12:21 26.08.2021
836
© Pixabay / Willgard KrauseПылевой вихрь
Пылевой вихрь - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© Pixabay / Willgard Krause
Синоптики объяснили, почему в республике периодически возникают торнадо.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По Узбекистану прошелся торнадо. Пыльная буря охватила сразу несколько областей: Ташкентскую и Андижанскую.
В Узгидромете между тем объяснили, почему в республике возникают подобные природные явления.

"Между 15.00 и 16.30 в Ферганской долине и некоторых районах Ташкентской области произошли резкие изменения в разнице атмосферного давления на небольшой площади", — сообщили синоптики.

Перепады образовались на фоне резкого развития территорий высокого давления в высокогорных памирских районах Таджикистана и районов низкого давления в Ферганской долине.
Из-за этого в некоторых местах образовались торнадо.
Между тем ничего удивительно в этом нет, добавили в Узгидромете.
Подобные ураганы — явление довольно частое для засушливого лета. Большой опасности "пылевые дьяволы", как правило, не представляют.
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