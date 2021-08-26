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"Пылевой дьявол" обрушился сразу на два региона Узбекистана — видео

"Пылевой дьявол" обрушился сразу на два региона Узбекистана — видео

Синоптики объяснили, почему в республике периодически возникают торнадо. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T12:21+0500

2021-08-26T12:21+0500

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По Узбекистану прошелся торнадо. Пыльная буря охватила сразу несколько областей: Ташкентскую и Андижанскую.В Узгидромете между тем объяснили, почему в республике возникают подобные природные явления.Перепады образовались на фоне резкого развития территорий высокого давления в высокогорных памирских районах Таджикистана и районов низкого давления в Ферганской долине.Из-за этого в некоторых местах образовались торнадо.Между тем ничего удивительно в этом нет, добавили в Узгидромете. Подобные ураганы — явление довольно частое для засушливого лета. Большой опасности "пылевые дьяволы", как правило, не представляют.

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узбекистан, погода, узгидромет, стихия