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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-es-nadeyutsya-chto-tashkent-prodlit-vizy-afgantsam-naxodyaschimsya-v-uzbekistane-20249956.html
В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане
В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане
В Узбекистане находятся много афганцев, однако в Европе точно не могут сказать, сколько именно. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T13:58+0500
2021-08-26T13:58+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
европа
афганистан
евросоюз
виза
ес
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Евросоюз надеется, что власти Узбекистана продлят визы гражданам Афганистана, находящимся в республике, на фоне эскалации ситуации на их родине.Она напомнила, что Узбекистан в 2020 году продлевал несколько раз визы для иностранцев, которые не смогли выехать домой из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Был совершен захват власти.Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.Афганский президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню". Однако затем он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором анонсировал свое скорейшее возвращение на родину.Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.Между тем многие страны мира продолжают активно эвакуировать своих граждан из Афганистана. Покинуть родину также пытаются многие местные жители.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане

13:58 26.08.2021
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© AFP / DONALD R. ALLENЭвакуация из аэропорта Кабула
Эвакуация из аэропорта Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2021
© AFP / DONALD R. ALLEN
В Узбекистане находятся много афганцев, однако в Европе точно не могут сказать, сколько именно.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Евросоюз надеется, что власти Узбекистана продлят визы гражданам Афганистана, находящимся в республике, на фоне эскалации ситуации на их родине.
"Много афганцев находятся в Узбекистане, мы точно не знаем сколько их. Возможно, властям нужно подумать о продлении виз для этих людей", — сообщила посол ЕС в республике Шарлотта Адриан журналистам.
Она напомнила, что Узбекистан в 2020 году продлевал несколько раз визы для иностранцев, которые не смогли выехать домой из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса.
"Нужно подумать, как помочь этим людям (афганцам. — Sputnik). Этот вопрос остается открытым", — добавила Адриан.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Был совершен захват власти.
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
Афганский президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню". Однако затем он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором анонсировал свое скорейшее возвращение на родину.
Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
Между тем многие страны мира продолжают активно эвакуировать своих граждан из Афганистана. Покинуть родину также пытаются многие местные жители.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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