https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-es-nadeyutsya-chto-tashkent-prodlit-vizy-afgantsam-naxodyaschimsya-v-uzbekistane-20249956.html

В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане

В ЕС надеются, что Ташкент продлит визы афганцам, находящимся в Узбекистане

В Узбекистане находятся много афганцев, однако в Европе точно не могут сказать, сколько именно. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T13:58+0500

2021-08-26T13:58+0500

2021-08-26T13:58+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

европа

афганистан

евросоюз

виза

ес

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Евросоюз надеется, что власти Узбекистана продлят визы гражданам Афганистана, находящимся в республике, на фоне эскалации ситуации на их родине.Она напомнила, что Узбекистан в 2020 году продлевал несколько раз визы для иностранцев, которые не смогли выехать домой из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Был совершен захват власти.Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.Афганский президент Ашраф Гани покинул страну, чтобы "предотвратить бойню". Однако затем он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором анонсировал свое скорейшее возвращение на родину.Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.Между тем многие страны мира продолжают активно эвакуировать своих граждан из Афганистана. Покинуть родину также пытаются многие местные жители.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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узбекистан, европа, афганистан, евросоюз, виза, ес, радикальное движение "талибан"