https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-uzbekistane-reabilitirovali-115-chelovek-repressirovannyx-v-1920-30-gody-20249569.html

В Узбекистане оправдали более сотни репрессированных в 1920-30 годы

В Узбекистане оправдали более сотни репрессированных в 1920-30 годы

В стране впервые за многие годы в постсоветский период обнародована информация о реабилитации жертв политических репрессий. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T12:51+0500

2021-08-26T12:51+0500

2021-08-26T16:00+0500

общество

узбекистан

реабилитация

верховный суд

репрессии

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Верховный суд Узбекистана реабилитировал более сотни человек, репрессированных в начале XX века.Генпрокуратура республики передала в судебную коллегию по уголовным делам протесты против шести уголовных дел в отношении 115 человек, репрессированных в 1920-30 годы.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале этого года распорядился оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательской работы, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы.

https://uz.sputniknews.ru/20200831/Shavkat-Mirziev-pochtil-pamyat-zhertv-repressiy-i-koronavirusa--foto-14873584.html

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узбекистан, реабилитация, верховный суд, репрессии