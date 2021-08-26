https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-uzbekistane-reabilitirovali-115-chelovek-repressirovannyx-v-1920-30-gody-20249569.html
В Узбекистане оправдали более сотни репрессированных в 1920-30 годы
В Узбекистане оправдали более сотни репрессированных в 1920-30 годы
В стране впервые за многие годы в постсоветский период обнародована информация о реабилитации жертв политических репрессий. 26.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-26T12:51+0500
2021-08-26T12:51+0500
2021-08-26T16:00+0500
общество
узбекистан
реабилитация
верховный суд
репрессии
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Верховный суд Узбекистана реабилитировал более сотни человек, репрессированных в начале XX века.Генпрокуратура республики передала в судебную коллегию по уголовным делам протесты против шести уголовных дел в отношении 115 человек, репрессированных в 1920-30 годы.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале этого года распорядился оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательской работы, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы.
https://uz.sputniknews.ru/20200831/Shavkat-Mirziev-pochtil-pamyat-zhertv-repressiy-i-koronavirusa--foto-14873584.html
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узбекистан, реабилитация, верховный суд, репрессии
В Узбекистане оправдали более сотни репрессированных в 1920-30 годы
12:51 26.08.2021 (обновлено: 16:00 26.08.2021)
В стране впервые за многие годы в постсоветский период обнародована информация о реабилитации жертв политических репрессий.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Верховный суд Узбекистана реабилитировал
более сотни человек, репрессированных в начале XX века.
Генпрокуратура республики передала в судебную коллегию по уголовным делам протесты против шести уголовных дел в отношении 115 человек, репрессированных в 1920-30 годы.
"Двадцать пятого августа данные уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях под председательством заместителя председателя Верховного суда Икрама Муслимова, протесты были удовлетворены и 115 человек оправданы", — говорится в сообщении на сайте Верховного суда.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале этого года распорядился оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательской работы, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы.