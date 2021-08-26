https://uz.sputniknews.ru/20210826/v-xorezme-nevesta-brosilas-v-kanal-iz-za-rasstroennoy-svadby-20242260.html

В Хорезме невеста бросилась в канал из-за расстроенной свадьбы

В Хорезме невеста бросилась в канал из-за расстроенной свадьбы

Сейчас ведутся поисково-спасательные работы на левом берегу канала "Тошсока". 26.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-26T09:00+0500

2021-08-26T09:00+0500

2021-08-26T09:37+0500

происшествия

хорезм

самоубийство

невеста

помолвка

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В Хорезме произошла трагедия: 20-летняя девушка совершила самоубийство из-за расстроенной свадьбы.По данным регионального УЧС, погибшая была помолвлена, однако из-за разногласий, возникших с родственниками будущего супруга, помолвку расторгли.Девушка не справилась с эмоциями и решила броситься в канал, протекающий по территории города Питнак, в Тупрокалласком районе.Ее тело пока не найдено. Ведется поисково-спасательная операция. К ней привлечены "все связанные службы, которые в полной мере используют имеющиеся возможности", добавили в УЧС.

https://uz.sputniknews.ru/20201030/Pokhischenie-nevesty-uzbekistanets-prinuzhdal-devushku-k-braku-15290394.html

хорезм

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хорезм, самоубийство, невеста, помолвка