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В Узбекистане создали "томатную" вакцину от COVID-19
В Узбекистане создали "томатную" вакцину от COVID-19
Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой томат без варки. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T08:40+0500
2021-08-27T12:08+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину против коронавируса, говорится в одном из сюжетов в передаче Zamon на канале Sevimli.Ученые работают над этим проектом с января текущего года. Помидоры и огурцы были выбраны не случайно – их едят, не подвергая термической обработке. Дело в том, что при высоких температурах разрушаются клетки, вырабатывающие антитела, и такая вакцина становится бесполезной.Исследователи разных стран активно экспериментируют со съедобными вакцинами. В России и Канаде разрабатываются препараты на основе молочных и овсяных продуктов. Клинические испытания таких вакцин также завершены.Ранее министр инновационного развития Ибрагим Абдурахманов сообщил, что Международный центр аллергологии в Узбекистане в настоящее время работает над крупным проектом совместно с Венским университетом.По словам министра, есть вероятность, что если привить коров от коронавируса, в молоке животных появится иммуноглобин-А. Когда это молоко пьют без варки, человеческий организм вырабатывает иммунитет против вируса и борется с COVID-19 инфекцией.Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев проводится активная прививочная кампания. Гражданам дается на выбор четыре препарата: российский "Спутник V", узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британский AstraZeneca и американская Moderna.
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узбекистан, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане

В Узбекистане создали "томатную" вакцину от COVID-19

08:40 27.08.2021 (обновлено: 12:08 27.08.2021)
1887
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПомидор
Помидор - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой томат без варки.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину против коронавируса, говорится в одном из сюжетов в передаче Zamon на канале Sevimli.

"Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела", - рассказывает один из специалистов центра.

Ученые работают над этим проектом с января текущего года. Помидоры и огурцы были выбраны не случайно – их едят, не подвергая термической обработке. Дело в том, что при высоких температурах разрушаются клетки, вырабатывающие антитела, и такая вакцина становится бесполезной.
Исследователи разных стран активно экспериментируют со съедобными вакцинами. В России и Канаде разрабатываются препараты на основе молочных и овсяных продуктов. Клинические испытания таких вакцин также завершены.
Ранее министр инновационного развития Ибрагим Абдурахманов сообщил, что Международный центр аллергологии в Узбекистане в настоящее время работает над крупным проектом совместно с Венским университетом.
По словам министра, есть вероятность, что если привить коров от коронавируса, в молоке животных появится иммуноглобин-А. Когда это молоко пьют без варки, человеческий организм вырабатывает иммунитет против вируса и борется с COVID-19 инфекцией.
Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев проводится активная прививочная кампания. Гражданам дается на выбор четыре препарата: российский "Спутник V", узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британский AstraZeneca и американская Moderna.
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