https://uz.sputniknews.ru/20210827/20262590.html

В Узбекистане создали "томатную" вакцину от COVID-19

В Узбекистане создали "томатную" вакцину от COVID-19

Выращенные в лаборатории саженцы помидоров плодоносят уже через два месяца. Антитела вырабатываются, если съесть такой томат без варки. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-27T08:40+0500

2021-08-27T08:40+0500

2021-08-27T12:08+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину против коронавируса, говорится в одном из сюжетов в передаче Zamon на канале Sevimli.Ученые работают над этим проектом с января текущего года. Помидоры и огурцы были выбраны не случайно – их едят, не подвергая термической обработке. Дело в том, что при высоких температурах разрушаются клетки, вырабатывающие антитела, и такая вакцина становится бесполезной.Исследователи разных стран активно экспериментируют со съедобными вакцинами. В России и Канаде разрабатываются препараты на основе молочных и овсяных продуктов. Клинические испытания таких вакцин также завершены.Ранее министр инновационного развития Ибрагим Абдурахманов сообщил, что Международный центр аллергологии в Узбекистане в настоящее время работает над крупным проектом совместно с Венским университетом.По словам министра, есть вероятность, что если привить коров от коронавируса, в молоке животных появится иммуноглобин-А. Когда это молоко пьют без варки, человеческий организм вырабатывает иммунитет против вируса и борется с COVID-19 инфекцией.Напомним, что в Узбекистане уже несколько месяцев проводится активная прививочная кампания. Гражданам дается на выбор четыре препарата: российский "Спутник V", узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британский AstraZeneca и американская Moderna.

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узбекистан, коронавирус covid-19, вакцинация от covid-19 в узбекистане