Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210827/sergeli-gotovitsya-k-transportnoy-revolyutsii-kadry-s-samogo-dolgojdannogo-obekta-20271583.html
Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта
Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта
Новая магистраль свяжет улицу Чопонота с районом Сергели (улица Кипчак). Автомобильный мост пройдет над железной дорогой, каналом и двумя кольцевыми трассами. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T21:36+0500
2021-08-27T21:36+0500
видео
ташкент
дороги
строительство
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1b/20271552_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1fbf1253ab6bdd7199e95591b9addac.jpg
Уже в сентябре планируется запустить движение по первому участку путепровода - от улицы Чопонота до Малой кольцевой автодороги. До конца года рабочие планируют завершить весь объект, чтобы водители могли напрямую проезжать в Сергели из центра столицы.В частности, была переработана технология возведения самого моста: блоки заменены монолитным перекрытием толщиной один метр с арматурой и стягивающими тросами, что придаёт большую прочность и устойчивость конструкции. Кроме того, появится дополнительный съезд на Малую кольцевую со стороны Сергели - сейчас уже установлены опоры под будущие конструкции. Пришлось пойти навстречу и железнодорожникам, попросившим поднять мост над путями на два метра - с 5,5, до 7,5 метров. Помимо этого ведутся работы по перекладке или замене коммуникаций, в том числе газопровода, находящихся в районе путепровода. После завершения строительства время в пути из центра Ташкента до Сергели существенно сократится, а ближайшие улицы, которыми ранее пользовались горожане, станут гораздо свободнее в час-пик. После открытия сергелийской линии метро это второй по масштабности проект, призванный улучшить транспортную доступность южного района столицы.Как выглядит один из важнейших инфраструктурных объектов Ташкента сегодня, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20201226/Zarabotala-Sergeliyskaya-liniya-metro-pervye-emotsii-ot-poezdki--video-15684725.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1b/20271552_778:0:3509:2048_1920x0_80_0_0_2387558169e2a2f2946cee5c56a74d6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, дороги, строительство, транспорт

Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта

21:36 27.08.2021
1403
© Sputnik . Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Новая магистраль свяжет улицу Чопонота с районом Сергели (улица Кипчак). Автомобильный мост пройдет над железной дорогой, каналом и двумя кольцевыми трассами.
Уже в сентябре планируется запустить движение по первому участку путепровода - от улицы Чопонота до Малой кольцевой автодороги. До конца года рабочие планируют завершить весь объект, чтобы водители могли напрямую проезжать в Сергели из центра столицы.
Сейчас на первом отрезке уже уложен асфальт, установлены мачты освещения и ограждения дороги. При этом в хокимияте Ташкента уточнили, что за минувший год проект претерпел ряд существенных конструктивных изменений, которые сказались и на стоимости, и на сроках.
В частности, была переработана технология возведения самого моста: блоки заменены монолитным перекрытием толщиной один метр с арматурой и стягивающими тросами, что придаёт большую прочность и устойчивость конструкции.

Кроме того, появится дополнительный съезд на Малую кольцевую со стороны Сергели - сейчас уже установлены опоры под будущие конструкции.

Пришлось пойти навстречу и железнодорожникам, попросившим поднять мост над путями на два метра - с 5,5, до 7,5 метров. Помимо этого ведутся работы по перекладке или замене коммуникаций, в том числе газопровода, находящихся в районе путепровода.
Открылась Сергелийская линия метро: первые впечатления - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.12.2020
Видео
Заработала Сергелийская линия метро: первые эмоции от поездки — видео
26 декабря 2020, 22:40
7734
После завершения строительства время в пути из центра Ташкента до Сергели существенно сократится, а ближайшие улицы, которыми ранее пользовались горожане, станут гораздо свободнее в час-пик. После открытия сергелийской линии метро это второй по масштабности проект, призванный улучшить транспортную доступность южного района столицы.
Как выглядит один из важнейших инфраструктурных объектов Ташкента сегодня, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
500000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:36Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта
20:44Просто, как дважды два: педагог рассказала, как привить детям любовь к математике
20:21В Сенате одобрили ряд ключевых законов - обзор
19:55Мирзиёев выразил соболезнования главе Казахстана в связи с произошедшим ЧП
19:30Лавров назвал приоритеты РФ в урегулировании афганского кризиса
18:41Сречко Катанец стал тренером сборной Узбекистана по футболу
17:54Узбекистанскую энергетику ждет масштабное обновление
17:25В Ташкенте актеры перепутали съемки с реальностью и устроили массовую драку
16:28Мирзиёев заявил, что готов помогать Афганистану продовольствием
15:33Частная солнечная электростанция запущена в Навойиской области
14:51Первое "золото" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио
14:40Узбекистан готов к любому диалогу, лишь бы в его сторону не стреляли
13:45Заключенным разрешили встречаться с родными
13:21Российское консульство возобновило прием документов на гражданство
13:13Картофельные планы Узбекистана: как прокормить себя и заработать на соседях
11:50Искусственному интеллекту – зеленый свет: для инновационных проектов объявлен спецрежим
11:25"Олимпийская" война против России
11:13Пени не начислят, но отключат: какие новшества ждут украинцев
10:44Узбекистан лидирует в "Армейской кухне" на АрМИ-2021
10:11Асила Мирзаёрова завоевала "серебро" в Токио