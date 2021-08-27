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Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров
Новая магистраль свяжет улицу Чопонота с районом Сергели (улица Кипчак). Автомобильный мост пройдет над железной дорогой, каналом и двумя кольцевыми трассами.
Уже в сентябре планируется запустить движение по первому участку путепровода - от улицы Чопонота до Малой кольцевой автодороги. До конца года рабочие планируют завершить весь объект, чтобы водители могли напрямую проезжать в Сергели из центра столицы.
Сейчас на первом отрезке уже уложен асфальт, установлены мачты освещения и ограждения дороги. При этом в хокимияте Ташкента уточнили, что за минувший год проект претерпел ряд существенных конструктивных изменений, которые сказались и на стоимости, и на сроках.
В частности, была переработана технология возведения самого моста: блоки заменены монолитным перекрытием толщиной один метр с арматурой и стягивающими тросами, что придаёт большую прочность и устойчивость конструкции.
Кроме того, появится дополнительный съезд на Малую кольцевую со стороны Сергели - сейчас уже установлены опоры под будущие конструкции.
Пришлось пойти навстречу и железнодорожникам, попросившим поднять мост над путями на два метра - с 5,5, до 7,5 метров. Помимо этого ведутся работы по перекладке или замене коммуникаций, в том числе газопровода, находящихся в районе путепровода.
Кроме того, появится дополнительный съезд на Малую кольцевую со стороны Сергели - сейчас уже установлены опоры под будущие конструкции.
Пришлось пойти навстречу и железнодорожникам, попросившим поднять мост над путями на два метра - с 5,5, до 7,5 метров. Помимо этого ведутся работы по перекладке или замене коммуникаций, в том числе газопровода, находящихся в районе путепровода.
26 декабря 2020, 22:40
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После завершения строительства время в пути из центра Ташкента до Сергели существенно сократится, а ближайшие улицы, которыми ранее пользовались горожане, станут гораздо свободнее в час-пик. После открытия сергелийской линии метро это второй по масштабности проект, призванный улучшить транспортную доступность южного района столицы.
Как выглядит один из важнейших инфраструктурных объектов Ташкента сегодня, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.