https://uz.sputniknews.ru/20210827/sergeli-gotovitsya-k-transportnoy-revolyutsii-kadry-s-samogo-dolgojdannogo-obekta-20271583.html

Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта

Сергели готовится к транспортной революции: кадры с самого долгожданного объекта

Новая магистраль свяжет улицу Чопонота с районом Сергели (улица Кипчак). Автомобильный мост пройдет над железной дорогой, каналом и двумя кольцевыми трассами. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан

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Уже в сентябре планируется запустить движение по первому участку путепровода - от улицы Чопонота до Малой кольцевой автодороги. До конца года рабочие планируют завершить весь объект, чтобы водители могли напрямую проезжать в Сергели из центра столицы.В частности, была переработана технология возведения самого моста: блоки заменены монолитным перекрытием толщиной один метр с арматурой и стягивающими тросами, что придаёт большую прочность и устойчивость конструкции. Кроме того, появится дополнительный съезд на Малую кольцевую со стороны Сергели - сейчас уже установлены опоры под будущие конструкции. Пришлось пойти навстречу и железнодорожникам, попросившим поднять мост над путями на два метра - с 5,5, до 7,5 метров. Помимо этого ведутся работы по перекладке или замене коммуникаций, в том числе газопровода, находящихся в районе путепровода. После завершения строительства время в пути из центра Ташкента до Сергели существенно сократится, а ближайшие улицы, которыми ранее пользовались горожане, станут гораздо свободнее в час-пик. После открытия сергелийской линии метро это второй по масштабности проект, призванный улучшить транспортную доступность южного района столицы.Как выглядит один из важнейших инфраструктурных объектов Ташкента сегодня, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20201226/Zarabotala-Sergeliyskaya-liniya-metro-pervye-emotsii-ot-poezdki--video-15684725.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, дороги, строительство, транспорт