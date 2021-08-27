https://uz.sputniknews.ru/20210827/v-tashkente-aktery-pereputali-semki-s-realnostyu-i-ustroili-massovuyu-draku--20269535.html
В Ташкенте актеры перепутали съемки с реальностью и устроили массовую драку
В Ташкенте актеры перепутали съемки с реальностью и устроили массовую драку
Во время съемочного процесса что-то пошло не так. Актеры перессорились между собой и учинили драку. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T17:25+0500
2021-08-27T17:25+0500
2021-08-27T17:32+0500
происшествия
ташкент
гувд ташкента
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Пользователи Сети обсуждают распространившееся видео, на котором в центре Ташкента у Дворца искусств "Истиклол" происходит массовая потасовка.В ГУВД сразу отреагировали на резонансные кадры.Все произошло накануне во второй половине дня. В Чиланзарском районе столицы частная кинокомпания снимала сцены нового телесериала. Однако во время съемочного процесса что-то пошло не так. Актеры перессорились между собой и учинили драку.Никто из участников перепалки не пострадал. Однако доследственную проверку по данному факту все же решили провести. По ее результатам будет принято правовое решение.
ташкент
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ташкент, гувд ташкента, массовая драка
В Ташкенте актеры перепутали съемки с реальностью и устроили массовую драку
17:25 27.08.2021 (обновлено: 17:32 27.08.2021)
Во время съемочного процесса что-то пошло не так. Актеры перессорились между собой и учинили драку.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Пользователи Сети обсуждают распространившееся видео, на котором в центре Ташкента у Дворца искусств "Истиклол" происходит массовая потасовка.
В ГУВД сразу отреагировали
на резонансные кадры.
Все произошло накануне во второй половине дня. В Чиланзарском районе столицы частная кинокомпания снимала сцены нового телесериала. Однако во время съемочного процесса что-то пошло не так. Актеры перессорились между собой и учинили драку.
Никто из участников перепалки не пострадал. Однако доследственную проверку по данному факту все же решили провести. По ее результатам будет принято правовое решение.