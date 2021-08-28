https://uz.sputniknews.ru/20210828/marsianskie-peyzaji-surxandari--zavorajivayuschie-kadry-20276460.html
Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры
Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры
Природа Узбекистана разнообразна и неповторима - в каждом уголке страны свои уникальные ландшафты, особый микроклимат и удивительные виды. Такие красоты... 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T16:23+0500
2021-08-28T16:23+0500
2021-08-28T16:23+0500
фото
узбекистан
горы
сурхандарьинская область
природа
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узбекистан, горы, сурхандарьинская область, природа, фото
Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры
Природа Узбекистана разнообразна и неповторима - в каждом уголке страны свои уникальные ландшафты, особый микроклимат и удивительные виды. Такие красоты, например, можно найти в Сурхандарье, оказавшись в какой-то момент словно на другой планете.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Горы при въезде в Шерабад
Горы при въезде в Шерабад
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Знаменитые шерабадские гранаты растущие под горой. В СССР космонавтам давали гранатовый сок именно из этой местности
Знаменитые шерабадские гранаты растущие под горой. В СССР космонавтам давали гранатовый сок именно из этой местности
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Горная трасса в Бойсунском районе
Горная трасса в Бойсунском районе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Марсианские" горы. За чет цвета и состава почв эти пейзажи и в правду выглядят внеземными
"Марсианские" горы. За чет цвета и состава почв эти пейзажи и в правду выглядят внеземными
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Горы Байсуна © Sputnik / Рамиз Бахтияров
Холмы с красной глиной в Байсунском районе еще одна особенность, напоминающая о Красной планете
Холмы с красной глиной в Байсунском районе еще одна особенность, напоминающая о Красной планете
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Речка Шерабад © Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рельефные горы в виде башен стоят непреступной стеной
Рельефные горы в виде башен стоят непреступной стеной
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Кишлак Янгитурмуш в предгорье — тихий уголок с удивительной природой
Кишлак Янгитурмуш в предгорье — тихий уголок с удивительной природой