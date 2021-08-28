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Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры
Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры
Природа Узбекистана разнообразна и неповторима - в каждом уголке страны свои уникальные ландшафты, особый микроклимат и удивительные виды. Такие красоты... 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
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узбекистан, горы, сурхандарьинская область, природа, фото

Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры

16:23 28.08.2021
273
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Природа Узбекистана разнообразна и неповторима - в каждом уголке страны свои уникальные ландшафты, особый микроклимат и удивительные виды. Такие красоты, например, можно найти в Сурхандарье, оказавшись в какой-то момент словно на другой планете.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГоры при въезде в Шерабад
Горы при въезде в Шерабад - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Горы при въезде в Шерабад
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Знаменитые шерабадские гранаты растущие под горой. В СССР космонавтам давали гранатовый сок именно из этой местности

Знаменитые шерабадские гранаты растущие под горой. В СССР космонавтам давали гранатовый сок именно из этой местности - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Знаменитые шерабадские гранаты растущие под горой. В СССР космонавтам давали гранатовый сок именно из этой местности

© Sputnik / Рамиз БахтияровГорная трасса в Бойсунском районе
Горная трасса в Бойсунском районе - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Горная трасса в Бойсунском районе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Марсианские" горы. За чет цвета и состава почв эти пейзажи и в правду выглядят внеземными

&quot;Марсианские&quot; горы. За чет цвета и состава почв эти пейзажи и в правду выглядят внеземными - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Марсианские" горы. За чет цвета и состава почв эти пейзажи и в правду выглядят внеземными

© Sputnik / Рамиз БахтияровГоры Байсуна
Горы Байсуна - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Горы Байсуна
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Холмы с красной глиной в Байсунском районе еще одна особенность, напоминающая о Красной планете

Холмы с красной глиной в Байсунском районе еще одна особенность, напоминающая о Красной планете - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Холмы с красной глиной в Байсунском районе еще одна особенность, напоминающая о Красной планете

© Sputnik / Рамиз БахтияровРечка Шерабад
Речка Шерабад - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Речка Шерабад
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Рельефные горы в виде башен стоят непреступной стеной

Рельефные горы в виде башен стоят непреступной стеной - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Рельефные горы в виде башен стоят непреступной стеной

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кишлак Янгитурмуш в предгорье — тихий уголок с удивительной природой

Кишлак Янгитурмуш в предгорье — тихий уголок с удивительной природой - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кишлак Янгитурмуш в предгорье — тихий уголок с удивительной природой

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