Марсианские пейзажи Сурхандарьи — завораживающие кадры

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Рамиз Бахтияров

Природа Узбекистана разнообразна и неповторима - в каждом уголке страны свои уникальные ландшафты, особый микроклимат и удивительные виды. Такие красоты, например, можно найти в Сурхандарье, оказавшись в какой-то момент словно на другой планете.