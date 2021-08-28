https://uz.sputniknews.ru/20210828/niagara-okrasitsya-v-tsveta-uzbekskogo-flaga-20274686.html
Ниагара окрасится в цвета узбекского флага
Ниагара окрасится в цвета узбекского флага
Водопад будет подсвечен 1 сентября в честь 30-й годовщины независимости страны. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T13:54+0500
2021-08-28T13:54+0500
2021-08-28T13:54+0500
общество
узбекистан
флаг
независимость
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Водопад Ниагара будет подсвечен в цвета флага Узбекистана в честь юбилея независимости страны. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил узбекский посол в США и Канаде Жавлон Вахабов.Ранее водопад подсвечивали цветами флагов Армении, Азербайджана, Украины в честь юбилеев независимости этих стран. Кроме того, по распоряжению властей Канады Ниагара окрашивалась цветами флагов Татарстана и Башкирии.
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узбекистан, флаг, независимость
Ниагара окрасится в цвета узбекского флага
Водопад будет подсвечен 1 сентября в честь 30-й годовщины независимости страны.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Водопад Ниагара будет подсвечен в цвета флага Узбекистана в честь юбилея независимости страны. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил узбекский посол в США и Канаде Жавлон Вахабов.
"Отличная новость! Только что подтвердили. Водопад Ниагара будет подсвечен в цвета флага 1 сентября в 10.30 вечера в честь 30-летнего юбилея независимости Узбекистана", говорится в сообщении.
Ранее водопад подсвечивали цветами флагов Армении, Азербайджана, Украины в честь юбилеев независимости этих стран. Кроме того, по распоряжению властей Канады Ниагара окрашивалась цветами флагов Татарстана и Башкирии.