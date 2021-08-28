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В Узбекистане начата продажа памятных монет к юбилею Независимости
В Узбекистане начата продажа памятных монет к юбилею Независимости
Центральный банк страны анонсировал старт продажи золотых и серебряных монет, посвященных 30-летию Независимости страны. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T17:01+0500
2021-08-28T17:01+0500
общество
центральный банк республики узбекистан
независимость
монеты
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Узбекистане началась продажа памятных золотых и серебряных монет 999 пробы, посвященных 30-летнему юбилею Независимости страны, сообщает Центробанк республики.Разработано четыре варианта золотых монет весом 15 и 20 граммов и номиналом 100 тысяч сумов, а также два варианта серебряных монет весом 31 грамм и номиналом 50 тысяч сумов.Приобрести или продать монеты можно в филиалах коммерческих банков.
https://uz.sputniknews.ru/20181126/Sposob-ozolotitsya-v-Uzbekistane-nashli-novyy-instrument-sberezheniya-deneg---10071418.html
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центральный банк республики узбекистан, независимость, монеты

В Узбекистане начата продажа памятных монет к юбилею Независимости

17:01 28.08.2021
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© Центральный банк УзбекистанаПамятные монеты в честь 30-летия Независимости
Памятные монеты в честь 30-летия Независимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
© Центральный банк Узбекистана
Центральный банк страны анонсировал старт продажи золотых и серебряных монет, посвященных 30-летию Независимости страны.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Узбекистане началась продажа памятных золотых и серебряных монет 999 пробы, посвященных 30-летнему юбилею Независимости страны, сообщает Центробанк республики.
Разработано четыре варианта золотых монет весом 15 и 20 граммов и номиналом 100 тысяч сумов, а также два варианта серебряных монет весом 31 грамм и номиналом 50 тысяч сумов.
Приобрести или продать монеты можно в филиалах коммерческих банков.
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