https://uz.sputniknews.ru/20210828/v-uzbekistane-nachata-prodaja-pamyatnyx-monet-k-yubileyu-nezavisimosti-20277042.html

В Узбекистане начата продажа памятных монет к юбилею Независимости

В Узбекистане начата продажа памятных монет к юбилею Независимости

Центральный банк страны анонсировал старт продажи золотых и серебряных монет, посвященных 30-летию Независимости страны. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-28T17:01+0500

2021-08-28T17:01+0500

2021-08-28T17:01+0500

общество

центральный банк республики узбекистан

независимость

монеты

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Узбекистане началась продажа памятных золотых и серебряных монет 999 пробы, посвященных 30-летнему юбилею Независимости страны, сообщает Центробанк республики.Разработано четыре варианта золотых монет весом 15 и 20 граммов и номиналом 100 тысяч сумов, а также два варианта серебряных монет весом 31 грамм и номиналом 50 тысяч сумов.Приобрести или продать монеты можно в филиалах коммерческих банков.

https://uz.sputniknews.ru/20181126/Sposob-ozolotitsya-v-Uzbekistane-nashli-novyy-instrument-sberezheniya-deneg---10071418.html

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центральный банк республики узбекистан, независимость, монеты