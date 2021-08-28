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Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/vtoroe-serebro-uzbekistana-na-paralimpiade-v-tokio-2020-20273404.html
Второе "серебро" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
Второе "серебро" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020
Руза Кузиева заняла второе место в состязаниях по пауэрлифтингу с результатом 130 килограммов. 28.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-28T12:11+0500
2021-08-28T12:11+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
спорт
узбекистан
токио
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В копилке паралимпийской сборной Узбекистана еще одна серебряная медаль, сообщает Национальный олимпийский комитет.Тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 61 килограмма и смогла поднять 130 килограммов.Таким образом, у паралимпийской сборной сейчас семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.Сообщается также, что узбекистанская команда по академической гребле прошла в финал состязаний, заняв шестое место на дистанции в 2000 метров.Сегодня пройдут также состязания по дзюдо. Бороться за медали сегодня будут 4 узбекистанца, при чем трое из них претендуют на "золото" в финальных поединках.
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спорт, узбекистан, токио

Второе "серебро" Узбекистана на Паралимпиаде в Токио-2020

12:11 28.08.2021
477
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаРуза Кузиева
Руза Кузиева - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Руза Кузиева заняла второе место в состязаниях по пауэрлифтингу с результатом 130 килограммов.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В копилке паралимпийской сборной Узбекистана еще одна серебряная медаль, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 61 килограмма и смогла поднять 130 килограммов.
Таким образом, у паралимпийской сборной сейчас семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.
Сообщается также, что узбекистанская команда по академической гребле прошла в финал состязаний, заняв шестое место на дистанции в 2000 метров.
Сегодня пройдут также состязания по дзюдо. Бороться за медали сегодня будут 4 узбекистанца, при чем трое из них претендуют на "золото" в финальных поединках.
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