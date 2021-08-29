https://uz.sputniknews.ru/20210829/chp-v-metro-tashkenta-mashinistu-prishlos-vysadit-passajirov--video-20281029.html
ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео
ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео
Машинист вовремя заметил неисправность и остановил поезд в целях обеспечения безопасности движения. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T11:00+0500
2021-08-29T11:00+0500
2021-08-29T11:00+0500
общество
ташкент
поезд
метро
пассажиры
ташкентский метрополитен
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В субботу в работе столичного метрополитена произошел очередной сбой: поезд высадил пассажиров и уехал. Видео с места событий сняли очевидцы. В пресс-службе столичного метро объяснили, что произошло. Сообщается, что около 14.35 машинист заметил неисправность в поезде, следовавшем от станции "Ойбек" до станции "Ташкент".Было принято решение остановить состав, согласно инструкции. Пассажиров высадили на станции "Ойбек", после чего поезд отправили станцию "Ташкент", чтобы провести техосмотр. Чтобы устранить неисправность, потребовалось 9 минут. В работе столичном метро довольно часто происходят внештатные сбои. Так, например, в конце июня на станции "Чиланзар" пассажиров заперли внутри вагонов и не выпускали.Еще одно ЧП случилось в конце июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар". В мае аналогичная ситуация произошла на станции "Хамид Олимжан".
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ташкент, поезд, метро, пассажиры, ташкентский метрополитен, ташкентский метрополитен
ЧП в метро Ташкента: машинисту пришлось высадить пассажиров — видео
Машинист вовремя заметил неисправность и остановил поезд в целях обеспечения безопасности движения.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В субботу в работе столичного метрополитена произошел очередной сбой: поезд высадил пассажиров и уехал.
Видео с места событий сняли очевидцы.
В пресс-службе столичного метро объяснили
, что произошло. Сообщается, что около 14.35 машинист заметил неисправность в поезде, следовавшем от станции "Ойбек" до станции "Ташкент".
Было принято решение остановить состав, согласно инструкции.
Пассажиров высадили на станции "Ойбек", после чего поезд отправили станцию "Ташкент", чтобы провести техосмотр.
Чтобы устранить неисправность, потребовалось 9 минут.
В работе столичном метро довольно часто происходят внештатные сбои. Так, например, в конце июня на станции "Чиланзар" пассажиров заперли
внутри вагонов и не выпускали.
Еще одно ЧП случилось
в конце июня: машинист обнаружил неисправность в поезде, когда состав начал движение со станции "Алмазар". В мае аналогичная ситуация произошла
на станции "Хамид Олимжан".