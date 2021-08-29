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Какой будет погода в первые дни осени
Какой будет погода в первые дни осени
Аномальная жара, похоже, уходит до следующего лета. На смену приходит небольшое похолодание. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Синоптики рассказали, какими выдадутся первые дни сентября. В Бухарской, Ташкентской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Андижанской, Наманганской, Ферганской и Сырдарьинской областях ожидается малооблачная погода без осадков. Чуть теплее в первые дни осени будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 31-36 градусов. В Каракалпакстане и Хорезмской области между тем ожидается небольшое похолодание до 27-32 градусов. В горных районах Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся днем до 20-25 градусов.
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погода, узгидромет, прогноз погоды

Какой будет погода в первые дни осени

14:02 29.08.2021
829
© Pixabay / Gerd AltmannКлен
Клен - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
Аномальная жара, похоже, уходит до следующего лета. На смену приходит небольшое похолодание.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Синоптики рассказали, какими выдадутся первые дни сентября.
В Бухарской, Ташкентской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Андижанской, Наманганской, Ферганской и Сырдарьинской областях ожидается малооблачная погода без осадков.
Правда, возможны сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха в упомянутых регионах установится в пределах 30-35 градусов.
Чуть теплее в первые дни осени будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 31-36 градусов.
В Каракалпакстане и Хорезмской области между тем ожидается небольшое похолодание до 27-32 градусов.
В горных районах Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся днем до 20-25 градусов.
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