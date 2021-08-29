https://uz.sputniknews.ru/20210829/kakoy-budet-pogoda-v-pervye-dni-oseni-20283458.html

Какой будет погода в первые дни осени

Какой будет погода в первые дни осени

Аномальная жара, похоже, уходит до следующего лета. На смену приходит небольшое похолодание. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T14:02+0500

2021-08-29T14:02+0500

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Синоптики рассказали, какими выдадутся первые дни сентября. В Бухарской, Ташкентской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Андижанской, Наманганской, Ферганской и Сырдарьинской областях ожидается малооблачная погода без осадков. Чуть теплее в первые дни осени будет в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — 31-36 градусов. В Каракалпакстане и Хорезмской области между тем ожидается небольшое похолодание до 27-32 градусов. В горных районах Узбекистана возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся днем до 20-25 градусов.

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погода, узгидромет, прогноз погоды