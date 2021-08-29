https://uz.sputniknews.ru/20210829/uzbekskie-desantniki-vzyali-serebro-v-gonke-presledovaniya-na-armi-2021-20282214.html

Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021

Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021

Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство на полигоне "Дубровичи" под Рязанью. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-29T12:20+0500

2021-08-29T12:20+0500

2021-08-29T16:23+0500

арми-2021

узбекистан

армия

военнослужащие

военные

десантник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1d/20282327_0:112:3241:1935_1920x0_80_0_0_bcbf136dc340aa36a7f386a2c3e97f5d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекские десантники показали высокий результат в "гонке преследования" в рамках третьего этапа международного конкурса "Десантный взвод" АрМИ-2021.Состязания прошли на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области. В рамках конкурса свое мастерство показали экипажи команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А.Сначала военнослужащие на скорость преодолели участок в 3,2 километра, затем сразились в меткости ведения огня из штатного вооружения: участники на ходу поразили цели, расположенные на расстоянии 600, 700, 800, 1300, 1400 и 1500 метров.На бронетранспортерах БТР-82А лучшие результаты показали военные из Катара, Алжира и Венесуэлы. Ранее в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" прошел "биатлон" команд в составе марш-броска на 10 километров и боевой стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д.Конкурс "Десантный взвод" продлится до 2 сентября. Всего в нем участвуют свыше 450 военнослужащих из 18 стран.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, армия, военнослужащие, военные, десантник