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Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021
Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021
Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство на полигоне "Дубровичи" под Рязанью. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T12:20+0500
2021-08-29T12:20+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекские десантники показали высокий результат в "гонке преследования" в рамках третьего этапа международного конкурса "Десантный взвод" АрМИ-2021.Состязания прошли на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области. В рамках конкурса свое мастерство показали экипажи команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А.Сначала военнослужащие на скорость преодолели участок в 3,2 километра, затем сразились в меткости ведения огня из штатного вооружения: участники на ходу поразили цели, расположенные на расстоянии 600, 700, 800, 1300, 1400 и 1500 метров.На бронетранспортерах БТР-82А лучшие результаты показали военные из Катара, Алжира и Венесуэлы. Ранее в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" прошел "биатлон" команд в составе марш-броска на 10 километров и боевой стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д.Конкурс "Десантный взвод" продлится до 2 сентября. Всего в нем участвуют свыше 450 военнослужащих из 18 стран.
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Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021
12:20 29.08.2021 (обновлено: 16:23 29.08.2021)
Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство на полигоне "Дубровичи" под Рязанью.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекские десантники показали высокий результат в "гонке преследования" в рамках третьего этапа международного конкурса "Десантный взвод" АрМИ-2021.
Состязания прошли на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области. В рамках конкурса свое мастерство показали экипажи команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А.
Сначала военнослужащие на скорость преодолели участок в 3,2 километра, затем сразились в меткости ведения огня из штатного вооружения: участники на ходу поразили цели, расположенные на расстоянии 600, 700, 800, 1300, 1400 и 1500 метров.
"Лучшее время в упражнении показал экипаж на БМД-2 из России, второй результат в скорости преодоления трассы показали представители команды из Республики Узбекистан. Завершил тройку лидеров экипаж из Республики Беларусь", — сообщили в Минобороны РФ.
На бронетранспортерах БТР-82А лучшие результаты показали военные из Катара, Алжира и Венесуэлы.
Ранее в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" прошел "биатлон" команд в составе марш-броска на 10 километров и боевой стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д.
Конкурс "Десантный взвод" продлится до 2 сентября. Всего в нем участвуют свыше 450 военнослужащих из 18 стран.