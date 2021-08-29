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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/uzbekskie-desantniki-vzyali-serebro-v-gonke-presledovaniya-na-armi-2021-20282214.html
Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021
Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021
Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство на полигоне "Дубровичи" под Рязанью. 29.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-29T12:20+0500
2021-08-29T16:23+0500
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узбекистан
армия
военнослужащие
военные
десантник
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекские десантники показали высокий результат в "гонке преследования" в рамках третьего этапа международного конкурса "Десантный взвод" АрМИ-2021.Состязания прошли на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области. В рамках конкурса свое мастерство показали экипажи команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А.Сначала военнослужащие на скорость преодолели участок в 3,2 километра, затем сразились в меткости ведения огня из штатного вооружения: участники на ходу поразили цели, расположенные на расстоянии 600, 700, 800, 1300, 1400 и 1500 метров.На бронетранспортерах БТР-82А лучшие результаты показали военные из Катара, Алжира и Венесуэлы. Ранее в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" прошел "биатлон" команд в составе марш-броска на 10 километров и боевой стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д.Конкурс "Десантный взвод" продлится до 2 сентября. Всего в нем участвуют свыше 450 военнослужащих из 18 стран.
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узбекистан, армия, военнослужащие, военные, десантник

Узбекские десантники взяли "серебро" в "гонке преследования" на АрМИ-2021

12:20 29.08.2021 (обновлено: 16:23 29.08.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонкурс "Десантный взвод", архивное фото
Конкурс Десантный взвод, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Военнослужащие продемонстрировали свое мастерство на полигоне "Дубровичи" под Рязанью.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекские десантники показали высокий результат в "гонке преследования" в рамках третьего этапа международного конкурса "Десантный взвод" АрМИ-2021.
Состязания прошли на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области. В рамках конкурса свое мастерство показали экипажи команд на боевых машинах десанта БМД-2 и БТР-82А.
Сначала военнослужащие на скорость преодолели участок в 3,2 километра, затем сразились в меткости ведения огня из штатного вооружения: участники на ходу поразили цели, расположенные на расстоянии 600, 700, 800, 1300, 1400 и 1500 метров.

"Лучшее время в упражнении показал экипаж на БМД-2 из России, второй результат в скорости преодоления трассы показали представители команды из Республики Узбекистан. Завершил тройку лидеров экипаж из Республики Беларусь", — сообщили в Минобороны РФ.

На бронетранспортерах БТР-82А лучшие результаты показали военные из Катара, Алжира и Венесуэлы.
Ранее в рамках второго этапа конкурса "Десантный взвод" прошел "биатлон" команд в составе марш-броска на 10 километров и боевой стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7Д.
Конкурс "Десантный взвод" продлится до 2 сентября. Всего в нем участвуют свыше 450 военнослужащих из 18 стран.
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