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Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве
Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади. В мероприятии принимают участие оркестры, фольклорные коллективы и... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T19:04+0500
2021-08-30T19:04+0500
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фото, мультимедиа
Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве 19:04 30.08.2021 (обновлено: 19:05 30.08.2021)
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади. В мероприятии принимают участие оркестры, фольклорные коллективы и подразделения почетной охраны глав государств. Смотрите самые яркие моменты в нашей фотоленте.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк Торжественная церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Торжественная церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Выступление артистов на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Выступление артистов на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Рота специального караула президентского полка Службы коменданта Московского Кремля.
Рота специального караула президентского полка Службы коменданта Московского Кремля.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ.
Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на фестивале "Спасская башня".
Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на фестивале "Спасская башня".
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Артисты Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики.
Артисты Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Певица Тамара Гвердцители исполняет музыкальную композицию.
Певица Тамара Гвердцители исполняет музыкальную композицию.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Военный оркестр Вооруженных сил Катара выступает на фестивале "Спасская башня".
Военный оркестр Вооруженных сил Катара выступает на фестивале "Спасская башня".
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на Красной площади в Москве.
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции.
Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Участники сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ.
Участники сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ.
Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на фестивале "Спасская башня".
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на фестивале "Спасская башня".
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова танцуют вальс.
Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова танцуют вальс.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Рота почетного караула Вооруженных сил Беларуси.
Рота почетного караула Вооруженных сил Беларуси.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Солдат роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси.
Солдат роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Рота специального караула президентского полка.
Рота специального караула президентского полка.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.