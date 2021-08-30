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Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве
Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади. В мероприятии принимают участие оркестры, фольклорные коллективы и... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа

Военные оркестры, артисты и фейерверки: как проходит фестиваль "Спасская башня" в Москве

19:04 30.08.2021 (обновлено: 19:05 30.08.2021)
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стартовал на Красной площади. В мероприятии принимают участие оркестры, фольклорные коллективы и подразделения почетной охраны глав государств. Смотрите самые яркие моменты в нашей фотоленте.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкТоржественная церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Торжественная церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Выступление артистов на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Выступление артистов на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля &quot;Спасская башня&quot; на Красной площади в Москве. - Sputnik Узбекистан
2/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Выступление артистов на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Рота специального караула президентского полка Службы коменданта Московского Кремля.

Рота специального караула президентского полка Службы коменданта Московского Кремля. - Sputnik Узбекистан
3/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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Рота специального караула президентского полка Службы коменданта Московского Кремля.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ.

Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ. - Sputnik Узбекистан
4/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на фестивале "Спасская башня".

Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на фестивале &quot;Спасская башня&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на фестивале "Спасская башня".

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Артисты Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики.

 Артисты Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики. - Sputnik Узбекистан
6/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Артисты Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. - Sputnik Узбекистан
7/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

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Певица Тамара Гвердцители исполняет музыкальную композицию.

Певица Тамара Гвердцители исполняет музыкальную композицию. - Sputnik Узбекистан
8/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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Певица Тамара Гвердцители исполняет музыкальную композицию.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Вооруженных сил Катара выступает на фестивале "Спасская башня".

Военный оркестр Вооруженных сил Катара выступает на фестивале &quot;Спасская башня&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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Военный оркестр Вооруженных сил Катара выступает на фестивале "Спасская башня".

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Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на Красной площади в Москве.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на Красной площади в Москве. - Sputnik Узбекистан
10/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на Красной площади в Москве.

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Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции.

Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции. - Sputnik Узбекистан
11/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции.

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Участники сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ.

Участники сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ. - Sputnik Узбекистан
12/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Участники сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ.

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Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ.

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. - Sputnik Узбекистан
13/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на фестивале "Спасская башня".

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на фестивале &quot;Спасская башня&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на фестивале "Спасская башня".

© Sputnik / Vladimir Vyatkin  / Перейти в фотобанк

Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова танцуют вальс.

Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова танцуют вальс. - Sputnik Узбекистан
15/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова танцуют вальс.

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Рота почетного караула Вооруженных сил Беларуси.

Рота почетного караула Вооруженных сил Беларуси. - Sputnik Узбекистан
16/19
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Рота почетного караула Вооруженных сил Беларуси.

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Солдат роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси.

Солдат роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси. - Sputnik Узбекистан
17/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Солдат роты почетного караула Вооруженных сил Беларуси.

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Рота специального караула президентского полка.

Рота специального караула президентского полка. - Sputnik Узбекистан
18/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Рота специального караула президентского полка.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкСалют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан
19/19
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.
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