https://uz.sputniknews.ru/20210830/poxod-na-everest-glazami-alpinista-chto-prishlos-ispytat-radi-7-minut-na-vershine-20294061.html

Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине

Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине

Узбекистан готовится к празднованию 30-й годовщины независимости. Свой подарок родной стране к 1 сентября уже сделал альпинист Сергей Денисенко, покоривший... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T14:26+0500

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альпинизм

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Сергей Денисенко стал первым узбекистанцем, поднявшимся на самую высокую вершину мира (8 848 м) с южного склона. Его поход длился около двух месяцев и завершился 1 июня 2021 года. Покорение заветной вершины он посвятил в том числе 30-летию независимости Узбекистана, водрузив на пике несколько флагов своей страны.На маршруте группу подстерегали различные испытания и опасности, погода подкидывала сюрпризы, а суровые ветра, глубокие снега и коварные льды были неизменными спутниками путешественников. В полной экипировке весом свыше 20 килограммов альпинист преодолел в общей сложности несколько десятков километров, потеряв за время похода 11 кг веса. И все это ради семи минут на "крыше мира".Насколько тяжело дался этот поход, какие опасности и испытания он в себе таил и каковы последствия для организма — смотрите в нашей мультимедийной инфографике, посвященной этому спортивному подвигу.

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узбекистан, горы, альпинизм, видео