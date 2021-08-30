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Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине
Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине
Узбекистан готовится к празднованию 30-й годовщины независимости. Свой подарок родной стране к 1 сентября уже сделал альпинист Сергей Денисенко, покоривший... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T14:26+0500
2021-08-30T14:56+0500
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Сергей Денисенко стал первым узбекистанцем, поднявшимся на самую высокую вершину мира (8 848 м) с южного склона. Его поход длился около двух месяцев и завершился 1 июня 2021 года. Покорение заветной вершины он посвятил в том числе 30-летию независимости Узбекистана, водрузив на пике несколько флагов своей страны.На маршруте группу подстерегали различные испытания и опасности, погода подкидывала сюрпризы, а суровые ветра, глубокие снега и коварные льды были неизменными спутниками путешественников. В полной экипировке весом свыше 20 килограммов альпинист преодолел в общей сложности несколько десятков километров, потеряв за время похода 11 кг веса. И все это ради семи минут на "крыше мира".Насколько тяжело дался этот поход, какие опасности и испытания он в себе таил и каковы последствия для организма — смотрите в нашей мультимедийной инфографике, посвященной этому спортивному подвигу.
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узбекистан, горы, альпинизм, видео

Поход на Эверест глазами альпиниста: что пришлось испытать ради 7 минут на вершине

14:26 30.08.2021 (обновлено: 14:56 30.08.2021)
712
© Sputnik
Узбекистан готовится к празднованию 30-й годовщины независимости. Свой подарок родной стране к 1 сентября уже сделал альпинист Сергей Денисенко, покоривший этим летом Эверест. Sputnik "прошел" вместе с героем по опасному маршруту.
Сергей Денисенко стал первым узбекистанцем, поднявшимся на самую высокую вершину мира (8 848 м) с южного склона. Его поход длился около двух месяцев и завершился 1 июня 2021 года.
Покорение заветной вершины он посвятил в том числе 30-летию независимости Узбекистана, водрузив на пике несколько флагов своей страны.
На маршруте группу подстерегали различные испытания и опасности, погода подкидывала сюрпризы, а суровые ветра, глубокие снега и коварные льды были неизменными спутниками путешественников. В полной экипировке весом свыше 20 килограммов альпинист преодолел в общей сложности несколько десятков километров, потеряв за время похода 11 кг веса. И все это ради семи минут на "крыше мира".
Насколько тяжело дался этот поход, какие опасности и испытания он в себе таил и каковы последствия для организма — смотрите в нашей мультимедийной инфографике, посвященной этому спортивному подвигу.
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