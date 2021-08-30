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Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Омонову. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T08:39+0500
2021-08-30T08:39+0500
2021-08-30T09:34+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекский параатлет Бобуржон Омонов принес стране еще одно "золото" — спортсмен стал чемпионом Паралимпиады по толканию ядра.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Омонов не только завоевал золотую медаль, но и обновил паралимпийский рекорд, продемонстрировав результат в 14,06 метра.Интересно, что прошлый рекорд также установил Омонов: на чемпионате мира в ОАЭ узбекистанец выступил с результатом 14,31 метра.Между тем Паралимпийские игры-2020 продолжаются. К настоящему моменту в копилке узбекской сборной 13 медалей: пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/lishili-bronzy-uzbekskiy-para-dzyudoist-shirin-sharipov-otstranen-ot-boya-20285629.html
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узбекистан, золотая медаль, спорт, медаль, рекорд, спортивные соревнования
Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
08:39 30.08.2021 (обновлено: 09:34 30.08.2021)
Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Омонову.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекский параатлет Бобуржон Омонов принес стране еще одно "золото" — спортсмен стал чемпионом Паралимпиады по толканию ядра.
Об этом сообщили
в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.
Омонов не только завоевал золотую медаль, но и обновил паралимпийский рекорд, продемонстрировав результат в 14,06 метра.
Интересно, что прошлый рекорд также установил Омонов: на чемпионате мира в ОАЭ узбекистанец выступил с результатом 14,31 метра.
Между тем Паралимпийские игры-2020 продолжаются.
К настоящему моменту в копилке узбекской сборной 13 медалей: пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.