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Символика Паралимпийских игр в Токио - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/pyatoe-zoloto-boburjon-omonov-stal-chempionom-paralimpiady-i-ustanovil-rekord-20287403.html
Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020
Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Омонову. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T08:39+0500
2021-08-30T09:34+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
узбекистан
золотая медаль
спорт
медаль
рекорд
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекский параатлет Бобуржон Омонов принес стране еще одно "золото" — спортсмен стал чемпионом Паралимпиады по толканию ядра.Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.Омонов не только завоевал золотую медаль, но и обновил паралимпийский рекорд, продемонстрировав результат в 14,06 метра.Интересно, что прошлый рекорд также установил Омонов: на чемпионате мира в ОАЭ узбекистанец выступил с результатом 14,31 метра.Между тем Паралимпийские игры-2020 продолжаются. К настоящему моменту в копилке узбекской сборной 13 медалей: пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.
https://uz.sputniknews.ru/20210829/lishili-bronzy-uzbekskiy-para-dzyudoist-shirin-sharipov-otstranen-ot-boya-20285629.html
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узбекистан, золотая медаль, спорт, медаль, рекорд, спортивные соревнования

Пятое "золото": Бобуржон Омонов стал чемпионом и рекордсменом Паралимпиады-2020

08:39 30.08.2021 (обновлено: 09:34 30.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаБобуржон Омонов
Бобуржон Омонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Омонову.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Узбекский параатлет Бобуржон Омонов принес стране еще одно "золото" — спортсмен стал чемпионом Паралимпиады по толканию ядра.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) республики.
Омонов не только завоевал золотую медаль, но и обновил паралимпийский рекорд, продемонстрировав результат в 14,06 метра.
Интересно, что прошлый рекорд также установил Омонов: на чемпионате мира в ОАЭ узбекистанец выступил с результатом 14,31 метра.
Между тем Паралимпийские игры-2020 продолжаются.
К настоящему моменту в копилке узбекской сборной 13 медалей: пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.
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