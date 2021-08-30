https://uz.sputniknews.ru/20210830/shoxsanam-toshpulatova-zavoevala-bronzu-na-paralimpiade-v-tokio-20297470.html
Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
Спортсменка стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T16:43+0500
2021-08-30T16:43+0500
2021-08-30T16:49+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
узбекистан
плавание
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 30 августа - Sputnik. Соотечественница Шохсанам Тошпулатова стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13, сообщает Telegram-канал Национального паралимпийского комитета Узбекистана.Отмечается, что спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 2:27,92 минуты. Таким образом, общее количество завоеванных Узбекистаном медалей достигло птнадцати: пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.Напомним: XVI летние Паралимпийские игры стартовали в столице Японии 24 августа. Финальный день соревнований состоится 5 сентября. Узбекистан представляют на токийской Паралимпиаде 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/pobeda-za-pobedoy-para-atletka-nurxon-kurbanova-prinesla-uzbekistanu-bronzu-20287641.html
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узбекистан, плавание, спортивные соревнования
Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
16:43 30.08.2021 (обновлено: 16:49 30.08.2021)
Спортсменка стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13.
ТАШКЕНТ, 30 августа - Sputnik.
Соотечественница Шохсанам Тошпулатова стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13, сообщает
Telegram-канал Национального паралимпийского комитета Узбекистана.
Отмечается, что спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 2:27,92 минуты. Таким образом, общее количество завоеванных Узбекистаном медалей достигло птнадцати: пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.
Напомним: XVI летние Паралимпийские игры стартовали в столице Японии 24 августа. Финальный день соревнований состоится 5 сентября. Узбекистан представляют на токийской Паралимпиаде 48 атлетов в восьми видах спорта.