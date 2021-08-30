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Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
В столице Японии с 24 августа по 5 сентября проходят XVI летние Паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/shoxsanam-toshpulatova-zavoevala-bronzu-na-paralimpiade-v-tokio-20297470.html
Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио
Спортсменка стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T16:43+0500
2021-08-30T16:49+0500
узбекистан на паралимпийских играх в токио
узбекистан
плавание
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 30 августа - Sputnik. Соотечественница Шохсанам Тошпулатова стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13, сообщает Telegram-канал Национального паралимпийского комитета Узбекистана.Отмечается, что спортсменке удалось преодолеть дистанцию ​​за 2:27,92 минуты. Таким образом, общее количество завоеванных Узбекистаном медалей достигло птнадцати: пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.Напомним: XVI летние Паралимпийские игры стартовали в столице Японии 24 августа. Финальный день соревнований состоится 5 сентября. Узбекистан представляют на токийской Паралимпиаде 48 атлетов в восьми видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/pobeda-za-pobedoy-para-atletka-nurxon-kurbanova-prinesla-uzbekistanu-bronzu-20287641.html
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узбекистан, плавание, спортивные соревнования

Шохсанам Тошпулатова завоевала "бронзу" на Паралимпиаде в Токио

16:43 30.08.2021 (обновлено: 16:49 30.08.2021)
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© НОК УзбекистанаУзбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова
Узбекская пловчиха Шохсанам Тошпулатова - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© НОК Узбекистана
Спортсменка стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13.
ТАШКЕНТ, 30 августа - Sputnik. Соотечественница Шохсанам Тошпулатова стала обладательницей бронзовой медали в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров в классе S13, сообщает Telegram-канал Национального паралимпийского комитета Узбекистана.
Отмечается, что спортсменке удалось преодолеть дистанцию ​​за 2:27,92 минуты. Таким образом, общее количество завоеванных Узбекистаном медалей достигло птнадцати: пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых.
Нурхон Курбанова - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Узбекистан на Паралимпийских играх в Токио
Победа за победой: параатлетка Нурхон Курбанова принесла Узбекистану "бронзу"
08:55
1973
Напомним: XVI летние Паралимпийские игры стартовали в столице Японии 24 августа. Финальный день соревнований состоится 5 сентября. Узбекистан представляют на токийской Паралимпиаде 48 атлетов в восьми видах спорта.
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