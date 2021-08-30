https://uz.sputniknews.ru/20210830/smi-djo-bayden-usnul-na-peregovorax-s-premerom-izrailya--video-20289032.html

СМИ: Джо Байден уснул на переговорах с премьером Израиля — видео

СМИ: Джо Байден уснул на переговорах с премьером Израиля — видео

Американский лидер снова под прицелом общественности. На этот раз — из-за нестандартной ситуации, возникшей на пресс-конференции с премьером Израиля Нафтали... 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T10:19+0500

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Во время встречи лидеры обсуждали новый этап отношений между американским и израильским народами.И все бы ничего, если бы Байден не уснул. По крайней мере так написали местные СМИ.На кадрах видно, как глава Белого дома сидит неподвижно с закрытыми глазами и чуть опущенной головой, в то время как его коллега продолжает говорить.Складывается ощущение, что Байден и правда спит. Это продолжалось около минуты, пишет издание Express.Однако некоторые пользователи поспешили встать на защиту американского лидера. Они отметили, что в соцсетях распространяется видео низкого качества.На видео телесети C-SPAN с высоким разрешением между тем можно заметить, что Байден бодрствует. Он даже двигает пальцами и моргает. А затем отвечает израильскому премьеру, как только тот заканчивает свою речь.Интересно, что в свое время еще Дональд Трамп шутил над тем, что Байден спит на публичных мероприятиях. Глава Белого дома даже получил кличку "Сонный Джо".Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что "образ Байдена, который рисует и российская, и даже американская пресса, не имеет ничего общего с действительностью".

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