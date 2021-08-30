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Узбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео
Узбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео
Соревнования состоялись в Воронежской области РФ. "Золото" завоевали военнослужащие из России, а "серебро" досталось белорусской команде. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T21:47+0500
2021-08-30T21:47+0500
2021-08-30T22:02+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В рамках седьмых армейских международных игр завершился конкурс "Мастера автобронетанковой техники". Об этом сообщает пресс-служба АрМИ-2021В бескомпромиссных состязаниях, проходивших на базе войсковой части в Воронежской области РФ, приняла участие и команда Минобороны Узбекистана.По результатам окончательного этапа соревнований, первое место заняли российские военнослужащие, на втором расположились белорусы, а на третьем - узбекистанцы.В ходе проведенных испытаний участники смогли проверить и укрепить свои знания и навыки в индивидуальной гонке экипажей, соревновании капитанов и командных эстафетах.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/nepokornaya-mishen-tankisty-uzbekistana-vnov-na-tretem-meste-na-armi-2021-20277402.html
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Узбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео
21:47 30.08.2021 (обновлено: 22:02 30.08.2021)
Соревнования состоялись в Воронежской области РФ. "Золото" завоевали военнослужащие из России, а "серебро" досталось белорусской команде.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В рамках седьмых армейских международных игр завершился конкурс "Мастера автобронетанковой техники". Об этом сообщает пресс-служба АрМИ-2021
В бескомпромиссных состязаниях, проходивших на базе войсковой части в Воронежской области РФ, приняла участие и команда Минобороны Узбекистана.
По результатам окончательного этапа соревнований, первое место заняли российские военнослужащие, на втором расположились белорусы, а на третьем - узбекистанцы.
В ходе проведенных испытаний участники смогли проверить и укрепить свои знания и навыки в индивидуальной гонке экипажей, соревновании капитанов и командных эстафетах.