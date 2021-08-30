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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан
АрМИ-2021
Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/uzbekistan-zavoeval-bronzu-v-konkurse-mastera-avtobronetankovoy-texniki--video-20299506.html
Узбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео
Узбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео
Соревнования состоялись в Воронежской области РФ. "Золото" завоевали военнослужащие из России, а "серебро" досталось белорусской команде. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T21:47+0500
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арми-2021
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В рамках седьмых армейских международных игр завершился конкурс "Мастера автобронетанковой техники". Об этом сообщает пресс-служба АрМИ-2021В бескомпромиссных состязаниях, проходивших на базе войсковой части в Воронежской области РФ, приняла участие и команда Минобороны Узбекистана.По результатам окончательного этапа соревнований, первое место заняли российские военнослужащие, на втором расположились белорусы, а на третьем - узбекистанцы.В ходе проведенных испытаний участники смогли проверить и укрепить свои знания и навыки в индивидуальной гонке экипажей, соревновании капитанов и командных эстафетах.
https://uz.sputniknews.ru/20210828/nepokornaya-mishen-tankisty-uzbekistana-vnov-na-tretem-meste-na-armi-2021-20277402.html
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Узбекистан завоевал "бронзу" в конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" – видео

21:47 30.08.2021 (обновлено: 22:02 30.08.2021)
2357
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БТР-82А - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
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Соревнования состоялись в Воронежской области РФ. "Золото" завоевали военнослужащие из России, а "серебро" досталось белорусской команде.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В рамках седьмых армейских международных игр завершился конкурс "Мастера автобронетанковой техники". Об этом сообщает пресс-служба АрМИ-2021
В бескомпромиссных состязаниях, проходивших на базе войсковой части в Воронежской области РФ, приняла участие и команда Минобороны Узбекистана.
По результатам окончательного этапа соревнований, первое место заняли российские военнослужащие, на втором расположились белорусы, а на третьем - узбекистанцы.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
АрМИ-2021
Непокорная мишень: танкисты Узбекистана вновь на третьем месте на "АрМИ-2021"
28 августа, 17:41
5163
В ходе проведенных испытаний участники смогли проверить и укрепить свои знания и навыки в индивидуальной гонке экипажей, соревновании капитанов и командных эстафетах.
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