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В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник
В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник
Должность занял Фарход Абдуганиевич Жабаров. Ранее он трудился на посту начальника ОВД №2 Юнусабадского района Ташкента. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T19:20+0500
2021-08-30T19:21+0500
общество
гувд ташкента
чиланзарский район
назначение
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района столицы стал Жабаров Фарход Абдуганиевич, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Ранее Жабаров занимал должность начальника ОВД №2 Юнусабадского района столицы. В настоящее время он носит звание подполковника.
чиланзарский район
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гувд ташкента, чиланзарский район, назначение

В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник

19:20 30.08.2021 (обновлено: 19:21 30.08.2021)
1077
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийПустое кресло
Пустое кресло - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Должность занял Фарход Абдуганиевич Жабаров. Ранее он трудился на посту начальника ОВД №2 Юнусабадского района Ташкента.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района столицы стал Жабаров Фарход Абдуганиевич, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
© ГУВД ТашкентаЖабаров Фарход Абдуганиевич
Жабаров Фарход Абдуганиевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Жабаров Фарход Абдуганиевич
© ГУВД Ташкента
Ранее Жабаров занимал должность начальника ОВД №2 Юнусабадского района столицы. В настоящее время он носит звание подполковника.
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