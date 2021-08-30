https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-ukd-ovd-chilanzarskogo-rayona-stolitsy-smenilsya-nachalnik-20298819.html

В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник

В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник

Должность занял Фарход Абдуганиевич Жабаров. Ранее он трудился на посту начальника ОВД №2 Юнусабадского района Ташкента. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T19:20+0500

2021-08-30T19:20+0500

2021-08-30T19:21+0500

общество

гувд ташкента

чиланзарский район

назначение

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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района столицы стал Жабаров Фарход Абдуганиевич, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Ранее Жабаров занимал должность начальника ОВД №2 Юнусабадского района столицы. В настоящее время он носит звание подполковника.

чиланзарский район

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гувд ташкента, чиланзарский район, назначение