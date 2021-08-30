https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-ukd-ovd-chilanzarskogo-rayona-stolitsy-smenilsya-nachalnik-20298819.html
В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник
В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник
Должность занял Фарход Абдуганиевич Жабаров. Ранее он трудился на посту начальника ОВД №2 Юнусабадского района Ташкента. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T19:20+0500
2021-08-30T19:20+0500
2021-08-30T19:21+0500
общество
гувд ташкента
чиланзарский район
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/265/99/2659969_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_c5edcf70dc5368056a35f102872cfd5b.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района столицы стал Жабаров Фарход Абдуганиевич, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Ранее Жабаров занимал должность начальника ОВД №2 Юнусабадского района столицы. В настоящее время он носит звание подполковника.
чиланзарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/265/99/2659969_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b86060c4acc42ae2ba404bd95ad2a925.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гувд ташкента, чиланзарский район, назначение
В УКД ОВД Чиланзарского района столицы сменился начальник
19:20 30.08.2021 (обновлено: 19:21 30.08.2021)
Должность занял Фарход Абдуганиевич Жабаров. Ранее он трудился на посту начальника ОВД №2 Юнусабадского района Ташкента.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik.
Начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Чиланзарского района столицы стал Жабаров Фарход Абдуганиевич, сообщает
пресс-служба ГУВД Ташкента.
Ранее Жабаров занимал должность начальника ОВД №2 Юнусабадского района столицы. В настоящее время он носит звание подполковника.