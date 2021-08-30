https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-rasschitayut-stoimost-minimalnyx-rasxodov-potrebiteley-20296698.html

В Узбекистане рассчитают стоимость минимальных расходов потребителей

В Узбекистане рассчитают стоимость минимальных расходов потребителей

Что необходимо предусмотреть и какой именно порядок расчета МПР, читайте в обзоре. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T16:59+0500

2021-08-30T16:59+0500

2021-08-30T16:59+0500

общество

узбекистан

постановление

инфляция

расходы

потребители

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Узбекистане введут в действие порядок расчета стоимости минимальных потребительских расходов (МПР).Госкомстату, Минэкономразвития и Минфину поручено завершить расчет МПР до 15 декабря 2021 года по результатам обследований домашних хозяйств. Сделать это нужно при содействии международных экспертов Всемирного банка и ЮНИСЕФ.При этом предусматривается:В качестве критерия (или порога) бедности установлен показатель минимальных потребительских расходов (МПР).Порядок расчета МПРПравительством утверждено Положение о величине минимальных потребительских расходов населения и порядке расчета черты бедности. Оно предусматривает изучение реальной стоимости потребления и состава домохозяйств.С 2022 года критерий месячного дохода на душу населения, используемый в процессе признания семьи малообеспеченной через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", приравнивается к минимальным потребительским расходам.Министерство экономического развития и сокращения бедности РУз ежегодно к августу рассчитывает прогнозные параметры МПР на основе инфляционных ожиданий.Минфин учитывает прогнозные показатели стоимости МПР при формировании параметров государственного бюджета на следующий год.МПР и уровень бедности определяются Госкомстатом на основе уровня инфляции за отчетный год и публикуются до 20 января следующего года.Минэкономразвития, Госкомстат, Минфин с привлечением зарубежных экспертов пересматривают структуру МПР не реже одного раза в 5 лет.

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узбекистан, постановление, инфляция, расходы, потребители