В Узбекистане рассчитают стоимость минимальных расходов потребителей

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Узбекистане введут в действие порядок расчета стоимости минимальных потребительских расходов (МПР).Госкомстату, Минэкономразвития и Минфину поручено завершить расчет МПР до 15 декабря 2021 года по результатам обследований домашних хозяйств. Сделать это нужно при содействии международных экспертов Всемирного банка и ЮНИСЕФ.При этом предусматривается:В качестве критерия (или порога) бедности установлен показатель минимальных потребительских расходов (МПР).Порядок расчета МПРПравительством утверждено Положение о величине минимальных потребительских расходов населения и порядке расчета черты бедности. Оно предусматривает изучение реальной стоимости потребления и состава домохозяйств.С 2022 года критерий месячного дохода на душу населения, используемый в процессе признания семьи малообеспеченной через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", приравнивается к минимальным потребительским расходам.Министерство экономического развития и сокращения бедности РУз ежегодно к августу рассчитывает прогнозные параметры МПР на основе инфляционных ожиданий.Минфин учитывает прогнозные показатели стоимости МПР при формировании параметров государственного бюджета на следующий год.МПР и уровень бедности определяются Госкомстатом на основе уровня инфляции за отчетный год и публикуются до 20 января следующего года.Минэкономразвития, Госкомстат, Минфин с привлечением зарубежных экспертов пересматривают структуру МПР не реже одного раза в 5 лет.
Что необходимо предусмотреть и какой именно порядок расчета МПР, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. В Узбекистане введут в действие порядок расчета стоимости минимальных потребительских расходов (МПР).
Госкомстату, Минэкономразвития и Минфину поручено завершить расчет МПР до 15 декабря 2021 года по результатам обследований домашних хозяйств. Сделать это нужно при содействии международных экспертов Всемирного банка и ЮНИСЕФ.
При этом предусматривается:
использовать соответствующие коэффициенты в зависимости от возраста и состава каждого члена домохозяйства;
постепенно увеличивать количество обследований домохозяйств к 2023 году;
разработать программу мероприятий по внедрению новых инструментов сокращения бедности.
В качестве критерия (или порога) бедности установлен показатель минимальных потребительских расходов (МПР).
Порядок расчета МПР
Правительством утверждено Положение о величине минимальных потребительских расходов населения и порядке расчета черты бедности. Оно предусматривает изучение реальной стоимости потребления и состава домохозяйств.
С 2022 года критерий месячного дохода на душу населения, используемый в процессе признания семьи малообеспеченной через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", приравнивается к минимальным потребительским расходам.
Министерство экономического развития и сокращения бедности РУз ежегодно к августу рассчитывает прогнозные параметры МПР на основе инфляционных ожиданий.
Минфин учитывает прогнозные показатели стоимости МПР при формировании параметров государственного бюджета на следующий год.
МПР и уровень бедности определяются Госкомстатом на основе уровня инфляции за отчетный год и публикуются до 20 января следующего года.
Минэкономразвития, Госкомстат, Минфин с привлечением зарубежных экспертов пересматривают структуру МПР не реже одного раза в 5 лет.
Для справки
Минимальные потребительские расходы — расчетная величина минимальных расходов на продукты питания и непродовольственные товары и услуги, необходимые для здорового образа жизни, на основе изучения реальной стоимости потребления и состава домохозяйств.