https://uz.sputniknews.ru/20210831/glava-inspektsii-po-obrazovaniyu-obsudil-s-poslom-es-kachestvo-uchebnyx-programm-20315983.html

Глава Инспекции по образованию обсудил с послом ЕС качество учебных программ

Глава Инспекции по образованию обсудил с послом ЕС качество учебных программ

Узбекистан планирует вступить в "Побратимство" с европейскими вузами и совершенствовать методологию национальной рейтинговой системы. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T18:18+0500

2021-08-31T18:18+0500

2021-08-31T18:18+0500

общество

образование

узбекистан

ес

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Представители Государственной инспекции по надзору за качеством образования встретились с делегацией Европейского союза во главе с послом Шарлоттой Адриан.В ходе беседы стороны обговорили дальнейшее сотрудничество и интеграцию Узбекистана в европейскую систему образования, говорится в сообщении на сайте инспекции.В частности, обсуждались планы Узбекистана вступить в финансируемые ЕС программы "Twinning" ("Побратимство") и TAIEX для изучения и применения международного опыта по повышению качества образования.Глава европейской делегации высоко оценила результаты, достигнутые страной за последнее время.За время своего существования, инспекция добилась больших результатов. Так, Узбекистан участвует в международных программах по оценке качества образования PISA, PIRLS, TIMSS и других. В стране создан рейтинг учебных заведений, развивается сотрудничество с европейскими партнерами по совершенствованию рейтинговой системы.Также была создана новая институциональная система, которая будет уделять особое внимание независимости и ответственности образовательных учреждений, признанию подготовленных рынком труда кадров при оценке качества образования.

https://uz.sputniknews.ru/20190111/Uzbekistan-izuchit-opyt-RF-v-oblasti-monitoringa-kachestva-obrazovaniya-10471701.html

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