https://uz.sputniknews.ru/20210831/glava-inspektsii-po-obrazovaniyu-obsudil-s-poslom-es-kachestvo-uchebnyx-programm-20315983.html
Глава Инспекции по образованию обсудил с послом ЕС качество учебных программ
Глава Инспекции по образованию обсудил с послом ЕС качество учебных программ
Узбекистан планирует вступить в "Побратимство" с европейскими вузами и совершенствовать методологию национальной рейтинговой системы. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T18:18+0500
2021-08-31T18:18+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Представители Государственной инспекции по надзору за качеством образования встретились с делегацией Европейского союза во главе с послом Шарлоттой Адриан.В ходе беседы стороны обговорили дальнейшее сотрудничество и интеграцию Узбекистана в европейскую систему образования, говорится в сообщении на сайте инспекции.В частности, обсуждались планы Узбекистана вступить в финансируемые ЕС программы "Twinning" ("Побратимство") и TAIEX для изучения и применения международного опыта по повышению качества образования.Глава европейской делегации высоко оценила результаты, достигнутые страной за последнее время.За время своего существования, инспекция добилась больших результатов. Так, Узбекистан участвует в международных программах по оценке качества образования PISA, PIRLS, TIMSS и других. В стране создан рейтинг учебных заведений, развивается сотрудничество с европейскими партнерами по совершенствованию рейтинговой системы.Также была создана новая институциональная система, которая будет уделять особое внимание независимости и ответственности образовательных учреждений, признанию подготовленных рынком труда кадров при оценке качества образования.
https://uz.sputniknews.ru/20190111/Uzbekistan-izuchit-opyt-RF-v-oblasti-monitoringa-kachestva-obrazovaniya-10471701.html
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образование, узбекистан, ес
Глава Инспекции по образованию обсудил с послом ЕС качество учебных программ
Узбекистан планирует вступить в "Побратимство" с европейскими вузами и совершенствовать методологию национальной рейтинговой системы.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Представители Государственной инспекции по надзору за качеством образования встретились с делегацией Европейского союза во главе с послом Шарлоттой Адриан.
В ходе беседы стороны обговорили дальнейшее сотрудничество и интеграцию Узбекистана в европейскую систему образования, говорится в сообщении на сайте инспекции.
В частности, обсуждались планы Узбекистана вступить в финансируемые ЕС программы "Twinning" ("Побратимство") и TAIEX для изучения и применения международного опыта по повышению качества образования.
"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча послужит важным шагом в развитии многосторонних отношений и указанные задачи будут успешно выполнены", – сказал начальник Инспекции по образованию Улугбек Ташкенбаев.
Глава европейской делегации высоко оценила результаты, достигнутые страной за последнее время.
"Мы всегда готовы поддержать реформы, проводимые в этой области. По тому, что мне довелось увидеть до сегодняшнего дня, могу сказать, что несмотря на то, что Инспекция по образованию является молодой организацией, ей удалось осуществить много значимых проектов", подчеркнула госпожа Адриан.
За время своего существования, инспекция добилась больших результатов. Так, Узбекистан участвует в международных программах по оценке качества образования PISA, PIRLS, TIMSS и других. В стране создан рейтинг учебных заведений, развивается сотрудничество с европейскими партнерами по совершенствованию рейтинговой системы.
Также была создана новая институциональная система, которая будет уделять особое внимание независимости и ответственности образовательных учреждений, признанию подготовленных рынком труда кадров при оценке качества образования.