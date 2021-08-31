https://uz.sputniknews.ru/20210831/na-vkus-i-tsvet-kak-opredelyayut-luchshix-povarov-na-konkurse-armi-2021--video-20317046.html
На вкус и цвет: как определяют лучших поваров на конкурсе АрМИ-2021 — видео
На вкус и цвет: как определяют лучших поваров на конкурсе АрМИ-2021 — видео
В Узбекистане на полигоне Фориш помимо военно-медицинской эстафеты, где состязаются военные врачи, показывают свое мастерство и повара. Критерии конкурса... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T20:23+0500
2021-08-31T20:23+0500
2021-08-31T20:23+0500
видео
узбекистан
повара
полевая кухня
арми-2021
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В частности, оценивается внешний вид блюдя, вкусовые качества, а также оформление и сервировка. При этом для каждой категории свои требования и нюансы. В будущем организаторы планируют расширить перечень блюд, внося в программу национальные кулинарные предпочтения со всего мира, расширяя тем самым кругозор и опыт участников. Такой формат позволяет не только познать дух соперничества и продемонстрировать свои умения, но, прежде всего, обменяться опытом, привнеся в свою культуру частичку нового и необычного. Подробнее об условиях конкурса в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, повара, полевая кухня, арми-2021, видео
На вкус и цвет: как определяют лучших поваров на конкурсе АрМИ-2021 — видео
В Узбекистане на полигоне Фориш помимо военно-медицинской эстафеты, где состязаются военные врачи, показывают свое мастерство и повара. Критерии конкурса многогранны и сложны, а в будущем их станет еще больше.
В частности, оценивается внешний вид блюдя, вкусовые качества, а также оформление и сервировка. При этом для каждой категории свои требования и нюансы.
В будущем организаторы планируют расширить перечень блюд, внося в программу национальные кулинарные предпочтения со всего мира, расширяя тем самым кругозор и опыт участников.
Такой формат позволяет не только познать дух соперничества и продемонстрировать свои умения, но, прежде всего, обменяться опытом, привнеся в свою культуру частичку нового и необычного.
Подробнее об условиях конкурса в сюжете Sputnik Узбекистан
.