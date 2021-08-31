https://uz.sputniknews.ru/20210831/na-vkus-i-tsvet-kak-opredelyayut-luchshix-povarov-na-konkurse-armi-2021--video-20317046.html

На вкус и цвет: как определяют лучших поваров на конкурсе АрМИ-2021 — видео

На вкус и цвет: как определяют лучших поваров на конкурсе АрМИ-2021 — видео

В Узбекистане на полигоне Фориш помимо военно-медицинской эстафеты, где состязаются военные врачи, показывают свое мастерство и повара. Критерии конкурса... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T20:23+0500

2021-08-31T20:23+0500

2021-08-31T20:23+0500

видео

узбекистан

повара

полевая кухня

арми-2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1f/20317014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65c71506ff7565558c93c28ddcaf88b5.jpg

В частности, оценивается внешний вид блюдя, вкусовые качества, а также оформление и сервировка. При этом для каждой категории свои требования и нюансы. В будущем организаторы планируют расширить перечень блюд, внося в программу национальные кулинарные предпочтения со всего мира, расширяя тем самым кругозор и опыт участников. Такой формат позволяет не только познать дух соперничества и продемонстрировать свои умения, но, прежде всего, обменяться опытом, привнеся в свою культуру частичку нового и необычного. Подробнее об условиях конкурса в сюжете Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, повара, полевая кухня, арми-2021, видео