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Пенсии выплатят после праздников
Пенсии выплатят после праздников
Выплаты последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T18:16+0500
2021-08-31T18:16+0500
общество
узбекистан
пенсия
день независимости
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Пенсии и пособия за сентябрь в Узбекистане выплатят 6-7 сентября. Соответствующее совместное заявление выпустили внебюджетый пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк.Выплаты, как наличными, так и на пластиковую карту, последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября.Президент Узбекистана 17 августа подписал указ о повышении с 1 сентября размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10 процентов. Установлены следующие размеры выплат:
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Kak-poschitat-svoyu-pensiyu-prostaya-formula-15476123.html
https://uz.sputniknews.ru/20210115/Suyumbaeva-rasskazala-o-mekhanizme-nachisleniya-pensii-v-stranakh-EAES-15797526.html
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узбекистан, пенсия, день независимости

Пенсии выплатят после праздников

18:16 31.08.2021
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Узбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
Выплаты последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Пенсии и пособия за сентябрь в Узбекистане выплатят 6-7 сентября. Соответствующее совместное заявление выпустили внебюджетый пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк.
Выплаты, как наличными, так и на пластиковую карту, последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября.
Как посчитать свою пенсию: простая формула - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2020
Инфографика
Как посчитать свою пенсию: простая формула
25 ноября 2020, 14:22
20662
Президент Узбекистана 17 августа подписал указ о повышении с 1 сентября размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10 процентов. Установлены следующие размеры выплат:
минимальный размер оплаты труда — 822 тысячи сумов в месяц;
базовая расчетная величина — 270 тысяч сумов в месяц;
базовая величина исчисления пенсии — 289 тысяч сумов в месяц;
размер пенсии по возрасту — 565 тысяч сумов в месяц;
размер пособия детям с инвалидностью — 622 тысячи сумов в месяц;
размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 440 тысяч сумов в месяц;
минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты — 440 тысяч сумов в месяц;
размер пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту до 623 тысячи сумов в месяц;
размер пенсий, включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941−1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — 2,75 миллиона сумов в месяц;
минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи согласно действующему порядку;
размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц и прибавление по 165 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.
Директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Паиза Суюмбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2021
Суюмбаева рассказала о порядке начисления пенсии в странах ЕАЭС
15 января, 18:56
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