https://uz.sputniknews.ru/20210831/pensii-vyplatyat-posle-prazdnikov-20315613.html

Пенсии выплатят после праздников

Пенсии выплатят после праздников

Выплаты последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T18:16+0500

2021-08-31T18:16+0500

2021-08-31T18:16+0500

общество

узбекистан

пенсия

день независимости

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Пенсии и пособия за сентябрь в Узбекистане выплатят 6-7 сентября. Соответствующее совместное заявление выпустили внебюджетый пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк.Выплаты, как наличными, так и на пластиковую карту, последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября.Президент Узбекистана 17 августа подписал указ о повышении с 1 сентября размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10 процентов. Установлены следующие размеры выплат:

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узбекистан, пенсия, день независимости