Общество
Пенсии выплатят после праздников
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Узбекские деньги, 5000 сумов
Выплаты последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Пенсии и пособия за сентябрь в Узбекистане выплатят 6-7 сентября. Соответствующее совместное заявление выпустили внебюджетый пенсионный фонд при Министерстве финансов и Народный банк.
Выплаты, как наличными, так и на пластиковую карту, последуют сразу после праздничных выходных по случаю Дня независимости, отмечаемого в этом году с 1 по 5 сентября.
25 ноября 2020, 14:22
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Президент Узбекистана 17 августа подписал указ о повышении с 1 сентября размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10 процентов. Установлены следующие размеры выплат:
минимальный размер оплаты труда — 822 тысячи сумов в месяц;
базовая расчетная величина — 270 тысяч сумов в месяц;
базовая величина исчисления пенсии — 289 тысяч сумов в месяц;
размер пенсии по возрасту — 565 тысяч сумов в месяц;
размер пособия детям с инвалидностью — 622 тысячи сумов в месяц;
размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 440 тысяч сумов в месяц;
минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты — 440 тысяч сумов в месяц;
размер пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту до 623 тысячи сумов в месяц;
размер пенсий, включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941−1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — 2,75 миллиона сумов в месяц;
минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи согласно действующему порядку;
размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца — 440 тысяч сумов в месяц и прибавление по 165 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.
15 января, 18:56
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