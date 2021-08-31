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Спасти рядового... и офицера: военные медики Узбекистана бьют рекорды на АрМИ — видео
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© Sputnik . Рамиз Бахтияров
На полигоне Фориш завершился этап "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр. Узбекская сборная в третий раз стала победителем в итоговом состязании, опередив соперников из России и Китая.
В ходе эстафеты средние и младшие специалисты медицинского персонала выполнили такие упражнения, как преодоление препятствий, эвакуация раненых с поля боя в безопасное место, оказание первой помощи, эвакуация раненых с водной преграды и размещение их в эвакуационной технике.
Примечательно, что и мужская, и женская команды выступила с впечатляющим результатом, преодолев дистанцию за 5:28,4 и 7:51,3 минуты соответственно, побив собственный же рекорд прошлого года.
После финиша участницы женской команды признались, что во время прохождения полосы препятствий не думали об усталости, а были сосредоточены на выполнении поставленной задачи.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВоенно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
1/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВоенно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
2/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВоенно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
3/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВоенно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
4/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
1/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
2/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
3/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
4/4
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш в рамках АрМИ-2021
"Тут крайне важно взаимопонимание, чтобы команда была подобрана грамотно, в том числе и физически. Мы очень боялись подвести тренеров и своих болельщиков. но справились успешно и установили рекорд — вряд ли кто-то сможет в ближайшее время его побить. Это наш подарок к юбилею независимости Узбекистана".
Ранее, на соревнованиях узбекские медики успешно выступили рамках этапа “Индивидуальное мастерство”, пройдя специальную полосу с естественными и искусственными препятствиями, показав навыки вождения медицинской спецтехники по пересеченной местности, а также продемонстрировав свои умения в стрельбе из штатного оружия.
В 2021 году в "Военно-медицинской эстафете" соревновались команды России, Беларуси, КНР, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Мьянмы и Палестины.