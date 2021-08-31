https://uz.sputniknews.ru/20210831/spasti-ryadovogo-i-ofitsera-voennye-mediki-uzbekistana-byut-rekordy-na-armi--video-20300032.html

Спасти рядового... и офицера: военные медики Узбекистана бьют рекорды на АрМИ — видео

Спасти рядового... и офицера: военные медики Узбекистана бьют рекорды на АрМИ — видео

На полигоне Фориш завершился этап "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр. Узбекская сборная в третий раз стала победителем в... 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T07:09+0500

2021-08-31T07:09+0500

2021-08-31T07:09+0500

видео

узбекистан

международные армейские соревнования "арми-2020"

полигон фориш

арми-2021

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В ходе эстафеты средние и младшие специалисты медицинского персонала выполнили такие упражнения, как преодоление препятствий, эвакуация раненых с поля боя в безопасное место, оказание первой помощи, эвакуация раненых с водной преграды и размещение их в эвакуационной технике. Примечательно, что и мужская, и женская команды выступила с впечатляющим результатом, преодолев дистанцию за 5:28,4 и 7:51,3 минуты соответственно, побив собственный же рекорд прошлого года.После финиша участницы женской команды признались, что во время прохождения полосы препятствий не думали об усталости, а были сосредоточены на выполнении поставленной задачи.Ранее, на соревнованиях узбекские медики успешно выступили рамках этапа “Индивидуальное мастерство”, пройдя специальную полосу с естественными и искусственными препятствиями, показав навыки вождения медицинской спецтехники по пересеченной местности, а также продемонстрировав свои умения в стрельбе из штатного оружия. В 2021 году в "Военно-медицинской эстафете" соревновались команды России, Беларуси, КНР, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Мьянмы и Палестины.

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, международные армейские соревнования "арми-2020", полигон фориш, арми-2021