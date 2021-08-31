https://uz.sputniknews.ru/20210831/strelba-i-salyut-kak-taliban-otprazdnoval-vyvod-voysk-ssha--video-20313071.html

Стрельба и салют: как "Талибан"* отпраздновал вывод войск США — видео

Стрельба и салют: как "Талибан"* отпраздновал вывод войск США — видео

Накануне произошло событие исторического масштаба — США объявили об окончании почти 20-летней миссии в Афганистане. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T17:02+0500

2021-08-31T17:02+0500

2021-08-31T17:02+0500

видео

мультимедиа

сша

афганистан

военнослужащие

военные

радикальное движение "талибан"

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Также завершилась операция "по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении".Аэропрот Кабула полностью перешел под контроль "Талибана"*, и в столице Афганистана начался будто бы праздник.Боевики всю ночь отмечали свою победу: в городе были слышны стрельба и фейерверки.Как талибы праздновали уход военных США, смотрите в видео.Напомним: американская кампания в регионе началась после терактов 11 сентября 2001 года.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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мультимедиа , сша, афганистан, военнослужащие, военные, радикальное движение "талибан", видео