https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekskiy-yazyk-ostanetsya-odnim-iz-ofitsialnyx-v-afganistane--mid-20313605.html

Узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане – МИД

Узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане – МИД

Министерство иностранных дел Узбекистана опровергло запрет талибов на изучение узбекского языка и культуры. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-31T16:50+0500

2021-08-31T16:50+0500

2021-08-31T16:50+0500

общество

афганистан

узбекский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20151403_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_dc8ac22fa29caf70ac7d7f75ec584636.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Узбекские дипломаты опровергли распространенную недавно информацию о том, что движение "Талибан"*, якобы, исключило из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана.Такую версию опубликовал аналитик Анвар Назир, сделав вывод о том, что талибами запрещено изучение наследия Амира Темура, Шайбанихана, Боборахима Машраба, Махмуда Газневи, Абу Райхана Беруни, Алишера Навои и других выдающихся деятелей, писавших на узбекском языке.Сотрудники Министерства иностранных дел Узбекистана, побеседовав с официальным представителем талибов, опроверг данную информацию."Представителем "Талибан"* подтверждено, что узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Его изучению и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны", - отмечается в заявлении МИД.Дипломаты также призвали не публиковать заведомо ложную информацию ради сенсации."Вызывает искреннее сожаление, что некоторые неосведомленные "аналитики" и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках сомнительных сенсаций и жареных фактов", - сокрушаются в министерстве.Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, узбекский язык