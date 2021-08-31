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Узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане – МИД
Узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане – МИД
Министерство иностранных дел Узбекистана опровергло запрет талибов на изучение узбекского языка и культуры. 31.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-31T16:50+0500
2021-08-31T16:50+0500
общество
афганистан
узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Узбекские дипломаты опровергли распространенную недавно информацию о том, что движение "Талибан"*, якобы, исключило из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана.Такую версию опубликовал аналитик Анвар Назир, сделав вывод о том, что талибами запрещено изучение наследия Амира Темура, Шайбанихана, Боборахима Машраба, Махмуда Газневи, Абу Райхана Беруни, Алишера Навои и других выдающихся деятелей, писавших на узбекском языке.Сотрудники Министерства иностранных дел Узбекистана, побеседовав с официальным представителем талибов, опроверг данную информацию."Представителем "Талибан"* подтверждено, что узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Его изучению и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны", - отмечается в заявлении МИД.Дипломаты также призвали не публиковать заведомо ложную информацию ради сенсации."Вызывает искреннее сожаление, что некоторые неосведомленные "аналитики" и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках сомнительных сенсаций и жареных фактов", - сокрушаются в министерстве.Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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афганистан, узбекский язык

Узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане – МИД

16:50 31.08.2021
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© Sputnik / Valery Melnikov  / Перейти в фотобанкУченики в классе школы для бывших беспризорных детей Aschiana в Кабуле
Ученики в классе школы для бывших беспризорных детей Aschiana в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Valery Melnikov
/
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Министерство иностранных дел Узбекистана опровергло запрет талибов на изучение узбекского языка и культуры.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Узбекские дипломаты опровергли распространенную недавно информацию о том, что движение "Талибан"*, якобы, исключило из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана.
Такую версию опубликовал аналитик Анвар Назир, сделав вывод о том, что талибами запрещено изучение наследия Амира Темура, Шайбанихана, Боборахима Машраба, Махмуда Газневи, Абу Райхана Беруни, Алишера Навои и других выдающихся деятелей, писавших на узбекском языке.
Сотрудники Министерства иностранных дел Узбекистана, побеседовав с официальным представителем талибов, опроверг данную информацию.
"Представителем "Талибан"* подтверждено, что узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Его изучению и развитию в Афганистане, со слов официального представителя талибов, будет придаваться важное значение со стороны нового руководства страны", - отмечается в заявлении МИД.
Дипломаты также призвали не публиковать заведомо ложную информацию ради сенсации.
"Вызывает искреннее сожаление, что некоторые неосведомленные "аналитики" и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках сомнительных сенсаций и жареных фактов", - сокрушаются в министерстве.
Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американского воинского контингента. В первой декаде августа представители движения "Талибан"* активизировали нападения и захватили большую часть страны; 15 августа талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, "чтобы избежать бойни".
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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