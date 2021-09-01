https://uz.sputniknews.ru/20210901/google-posvyatil-logotip-poiskovika-30-letiyu-nezavisimosti-uzbekistana-20329101.html

Google посвятил логотип поисковика 30-летию независимости Узбекистана

Google посвятил логотип поисковика 30-летию независимости Узбекистана

Картинку на главной странице изменили на один день в честь праздника в республике. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T16:24+0500

2021-09-01T16:24+0500

2021-09-01T16:24+0500

общество

день независимости узбекистана

google

день независимости

google

день независимости

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Компания Google поздравила Узбекистан с Днем независимости, выпустив по этому поводу специальный дудл.На логотипе, посвященном Узбекистану, изображен государственный флаг республики. Картинка анимированная.Компания также немного рассказала о самой стране, упомянув столицу — город Ташкент, национальную культуру, а также местную кухню (в особенности, плов) Узбекистана.В описании к дудлу говорится, что логотип доступен только на территории Узбекистана.Google также представил логотипы по случаю независимости республики, которые были опубликованы в 2017 и 2018 годах.

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день независимости узбекистана, google, день независимости, google, день независимости