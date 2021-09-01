Общество
Пусть видят все! Флаг Узбекистана установили на высоте 7134 м — фото
10:02 01.09.2021 (обновлено: 10:04 01.09.2021)
1202
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Альпинистам потребовалось 18 дней, чтобы забраться на вершину.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. На одной из высочайших горных вершин Памира возвели государственный флаг Узбекистан.
Триколор установили участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан". Таким образом альпинисты поздравили республику с 30-летием независимости.
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Диёр Хайдаров поднял флаг Узбекистана на вершине пика Ленина (высота — 7 134 метров), Ильхом Икрамов — на вершине "Раздельная" (6 100 метров).
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
На то, чтобы подняться на вершину и установить флаг, у альпинистов ушло 18 дней.
Столько времени понадобилось "из-за неблагоприятных погодных условий и ожидания погодных окон".
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира