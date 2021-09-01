https://uz.sputniknews.ru/20210901/pust-vidyat-vse-flag-uzbekistana-ustanovili-na-vysote-7134-m--foto-20320277.html

Пусть видят все! Флаг Узбекистана установили на высоте 7134 м — фото

Пусть видят все! Флаг Узбекистана установили на высоте 7134 м — фото

Альпинистам потребовалось 18 дней, чтобы забраться на вершину. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T10:02+0500

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общество

день независимости узбекистана

флаг

день независимости

альпинизм

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. На одной из высочайших горных вершин Памира возвели государственный флаг Узбекистан.Триколор установили участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан". Таким образом альпинисты поздравили республику с 30-летием независимости.Диёр Хайдаров поднял флаг Узбекистана на вершине пика Ленина (высота — 7 134 метров), Ильхом Икрамов — на вершине "Раздельная" (6 100 метров).На то, чтобы подняться на вершину и установить флаг, у альпинистов ушло 18 дней.Столько времени понадобилось "из-за неблагоприятных погодных условий и ожидания погодных окон".

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день независимости узбекистана, флаг, день независимости, альпинизм