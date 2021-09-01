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Пусть видят все! Флаг Узбекистана установили на высоте 7134 м — фото
Пусть видят все! Флаг Узбекистана установили на высоте 7134 м — фото
Альпинистам потребовалось 18 дней, чтобы забраться на вершину. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T10:02+0500
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общество
день независимости узбекистана
флаг
день независимости
альпинизм
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. На одной из высочайших горных вершин Памира возвели государственный флаг Узбекистан.Триколор установили участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан". Таким образом альпинисты поздравили республику с 30-летием независимости.Диёр Хайдаров поднял флаг Узбекистана на вершине пика Ленина (высота — 7 134 метров), Ильхом Икрамов — на вершине "Раздельная" (6 100 метров).На то, чтобы подняться на вершину и установить флаг, у альпинистов ушло 18 дней.Столько времени понадобилось "из-за неблагоприятных погодных условий и ожидания погодных окон".
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день независимости узбекистана, флаг, день независимости, альпинизм

Пусть видят все! Флаг Узбекистана установили на высоте 7134 м — фото

10:02 01.09.2021 (обновлено: 10:04 01.09.2021)
1202
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды Uzbek Tourist и Таинственный Узбекистан поднялись на один из высочайших пиков Памира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Telegram / Mysterious Uzbekistan
Альпинистам потребовалось 18 дней, чтобы забраться на вершину.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. На одной из высочайших горных вершин Памира возвели государственный флаг Узбекистан.
Триколор установили участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан". Таким образом альпинисты поздравили республику с 30-летием независимости.
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды Uzbek Tourist и Таинственный Узбекистан поднялись на один из высочайших пиков Памира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
© Telegram / Mysterious Uzbekistan
Диёр Хайдаров поднял флаг Узбекистана на вершине пика Ленина (высота — 7 134 метров), Ильхом Икрамов — на вершине "Раздельная" (6 100 метров).
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды Uzbek Tourist и Таинственный Узбекистан поднялись на один из высочайших пиков Памира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
© Telegram / Mysterious Uzbekistan
На то, чтобы подняться на вершину и установить флаг, у альпинистов ушло 18 дней.
Столько времени понадобилось "из-за неблагоприятных погодных условий и ожидания погодных окон".
© Telegram / Mysterious UzbekistanУчастники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
Участники команды Uzbek Tourist и Таинственный Узбекистан поднялись на один из высочайших пиков Памира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
Участники команды "Uzbek Tourist" и "Таинственный Узбекистан" поднялись на один из высочайших пиков Памира
© Telegram / Mysterious Uzbekistan
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