https://uz.sputniknews.ru/20210901/rossiyskaya-kompaniya-zavershila-modernizatsiyu-desyatogo-bloka-syrdarinskoy-tes-20332671.html

Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС

Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС

Компания "Силовые машины" выполнила работы досрочно. Обновленный блок подключен к энергосети, его мощность выросла до 325 МВт. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T20:42+0500

2021-09-01T20:42+0500

2021-09-01T20:42+0500

экономика

узбекистан

модернизация

сырдарьинская тэс

энергетика

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Spurtnik. Российская компания успешно и раньше срока завершила модернизацию очередного блока Сырдарьинской ТЭС, сообщает пресс-служба "Силовых машин".Всего, согласно контракту, были модернизированы шесть энергоблоков, а их суммарная мощность возросла с 1800 до 1950 МВт. Работы включали в себя комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.Завершение обновления крупнейшей теплоэлектростанции Узбекистана намечно на конец текущего года, когда будет сдан в эксплуатацию энергоблок № 9.

https://uz.sputniknews.ru/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html

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узбекистан, модернизация, сырдарьинская тэс, энергетика