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Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС
Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС
Компания "Силовые машины" выполнила работы досрочно. Обновленный блок подключен к энергосети, его мощность выросла до 325 МВт. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T20:42+0500
2021-09-01T20:42+0500
экономика
узбекистан
модернизация
сырдарьинская тэс
энергетика
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Spurtnik. Российская компания успешно и раньше срока завершила модернизацию очередного блока Сырдарьинской ТЭС, сообщает пресс-служба "Силовых машин".Всего, согласно контракту, были модернизированы шесть энергоблоков, а их суммарная мощность возросла с 1800 до 1950 МВт. Работы включали в себя комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.Завершение обновления крупнейшей теплоэлектростанции Узбекистана намечно на конец текущего года, когда будет сдан в эксплуатацию энергоблок № 9.
https://uz.sputniknews.ru/20200207/Ekonomichnost-i-mosch-modernizatsiya-Syrdarinskoy-TES-13414386.html
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узбекистан, модернизация, сырдарьинская тэс, энергетика

Российская компания завершила модернизацию десятого блока Сырдарьинской ТЭС

20:42 01.09.2021
881
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаСырдарьинская ТЭС
Сырдарьинская ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Компания "Силовые машины" выполнила работы досрочно. Обновленный блок подключен к энергосети, его мощность выросла до 325 МВт.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Spurtnik. Российская компания успешно и раньше срока завершила модернизацию очередного блока Сырдарьинской ТЭС, сообщает пресс-служба "Силовых машин".
Всего, согласно контракту, были модернизированы шесть энергоблоков, а их суммарная мощность возросла с 1800 до 1950 МВт.
Работы включали в себя комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.
Модернизация Сырдарьинской ТЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2020
Инфографика
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС
7 февраля 2020, 20:07
1011
Завершение обновления крупнейшей теплоэлектростанции Узбекистана намечно на конец текущего года, когда будет сдан в эксплуатацию энергоблок № 9.
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