https://uz.sputniknews.ru/20210901/shevtsov-o-tom-zachem-rossiya-uchit-inostrantsev-besplatno--video-20326333.html

Шевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео

Шевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео

В среду, 1 сентября, "Россотрудничество" запустило новый отбор для иностранцев, которые желают учиться в вузах РФ бесплатно. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T13:33+0500

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При этом количество бюджетных мест было увеличено с 18 до 23 тысяч.Зачем России это нужно? Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете "Россотрудничества"? Как оформить заявку на обучение онлайн и какие еще есть возможности для иностранца получить бесплатное образование в вузах России?Эти вопросы Sputnik задал заместителю руководителя агентства "Россотрудничество" Павлу Шевцову.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , образование, снг, кредит, вузы, иностранцы, иностранные граждане, вуз, высшее образование, видео