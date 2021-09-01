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Шевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео
Шевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео
В среду, 1 сентября, "Россотрудничество" запустило новый отбор для иностранцев, которые желают учиться в вузах РФ бесплатно. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T13:33+0500
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При этом количество бюджетных мест было увеличено с 18 до 23 тысяч.Зачем России это нужно? Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете "Россотрудничества"? Как оформить заявку на обучение онлайн и какие еще есть возможности для иностранца получить бесплатное образование в вузах России?Эти вопросы Sputnik задал заместителю руководителя агентства "Россотрудничество" Павлу Шевцову.
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мультимедиа , образование, снг, кредит, вузы, иностранцы, иностранные граждане, вуз, высшее образование, видео

Шевцов о том, зачем Россия учит иностранцев бесплатно — видео

13:33 01.09.2021
1564
© Sputnik
В среду, 1 сентября, "Россотрудничество" запустило новый отбор для иностранцев, которые желают учиться в вузах РФ бесплатно.
При этом количество бюджетных мест было увеличено с 18 до 23 тысяч.
Зачем России это нужно? Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете "Россотрудничества"?
Как оформить заявку на обучение онлайн и какие еще есть возможности для иностранца получить бесплатное образование в вузах России?
Эти вопросы Sputnik задал заместителю руководителя агентства "Россотрудничество" Павлу Шевцову.
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