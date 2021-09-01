https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-uzbekistane-naznachen-pervyy-zamministra-energetiki-20323238.html
В Узбекистане назначен первый замминистра энергетики
В Узбекистане назначен первый замминистра энергетики
Пост занял Азим Ахмедходжаев. Ранее он работал замхокима Джизакской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T11:57+0500
2021-09-01T11:57+0500
2021-09-01T11:57+0500
общество
назначение
энергетика
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Первым заместителем министра энергетики назначен Азим Ахмедходжаев, сообщает Telegram-канал "Нигох".С января 2019 года Ахмедходжаев работал заместителем хокима Джизакской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.С февраля 2018-го он возглавлял Мининфоком, затем по решению президента был переведен в НАПУ, где стал руководителем блока по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, энергетика
В Узбекистане назначен первый замминистра энергетики
Пост занял Азим Ахмедходжаев. Ранее он работал замхокима Джизакской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Первым заместителем министра энергетики назначен Азим Ахмедходжаев, сообщает
Telegram-канал "Нигох".
С января 2019 года Ахмедходжаев работал заместителем хокима Джизакской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.
С февраля 2018-го он возглавлял
Мининфоком, затем по решению президента был переведен в НАПУ, где стал руководителем блока по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн.