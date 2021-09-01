https://uz.sputniknews.ru/20210901/v-uzbekistane-naznachen-pervyy-zamministra-energetiki-20323238.html

В Узбекистане назначен первый замминистра энергетики

В Узбекистане назначен первый замминистра энергетики

Пост занял Азим Ахмедходжаев. Ранее он работал замхокима Джизакской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-01T11:57+0500

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2021-09-01T11:57+0500

общество

назначение

энергетика

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Первым заместителем министра энергетики назначен Азим Ахмедходжаев, сообщает Telegram-канал "Нигох".С января 2019 года Ахмедходжаев работал заместителем хокима Джизакской области – начальником управления инвестиций и внешней торговли.С февраля 2018-го он возглавлял Мининфоком, затем по решению президента был переведен в НАПУ, где стал руководителем блока по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн.

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назначение, энергетика