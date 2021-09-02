https://uz.sputniknews.ru/20210902/absolyutno-nedemokratichno-shariy-o-planax-zelenskogo-dogovoritsya-s-google-i-youtube-20345916.html

"Абсолютно недемократично": Шарий о планах Зеленского договориться с Google и YouTube

"Абсолютно недемократично": Шарий о планах Зеленского договориться с Google и YouTube

Украинский президент полетел в США, чтобы встретиться с Джо Байденом. Перед входом в Овальный кабинет экс-комик и бывший актер снял обручальное кольцо... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T19:02+0500

2021-09-02T19:02+0500

2021-09-02T19:02+0500

видео

мультимедиа

украина

владимир зеленский

джо байден

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Украинский политический деятель, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий проанализировал двухчасовую встречу Зеленского с Байденом и подметил кое-что необычное. В частности, перед входом в Овальный кабинет экс-комик и бывший актер снял обручальное кольцо. В одночасье американские СМИ тут же обозвали украинского лидера "Левински". Смотрите наше видео и узнаете, зачем Зеленский полетел в США и о чем планировал договориться с Google и YouTube.

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мультимедиа , украина, владимир зеленский, джо байден, видео