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"Абсолютно недемократично": Шарий о планах Зеленского договориться с Google и YouTube
"Абсолютно недемократично": Шарий о планах Зеленского договориться с Google и YouTube
Украинский президент полетел в США, чтобы встретиться с Джо Байденом. Перед входом в Овальный кабинет экс-комик и бывший актер снял обручальное кольцо... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T19:02+0500
2021-09-02T19:02+0500
2021-09-02T19:02+0500
видео
мультимедиа
украина
владимир зеленский
джо байден
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Украинский политический деятель, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий проанализировал двухчасовую встречу Зеленского с Байденом и подметил кое-что необычное. В частности, перед входом в Овальный кабинет экс-комик и бывший актер снял обручальное кольцо. В одночасье американские СМИ тут же обозвали украинского лидера "Левински". Смотрите наше видео и узнаете, зачем Зеленский полетел в США и о чем планировал договориться с Google и YouTube.
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мультимедиа , украина, владимир зеленский, джо байден, видео
"Абсолютно недемократично": Шарий о планах Зеленского договориться с Google и YouTube
Украинский президент полетел в США, чтобы встретиться с Джо Байденом. Перед входом в Овальный кабинет экс-комик и бывший актер снял обручальное кольцо. Переговоры двух лидеров продлились два часа вместо запланированных сорока минут.
Украинский политический деятель, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий проанализировал двухчасовую встречу Зеленского с Байденом и подметил кое-что необычное.
В частности, перед входом в Овальный кабинет экс-комик и бывший актер снял обручальное кольцо. В одночасье американские СМИ тут же обозвали украинского лидера "Левински".
Смотрите наше видео и узнаете, зачем Зеленский полетел в США и о чем планировал договориться с Google и YouTube.