Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро

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Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства ГК "Внешэкономбанк" Алексей Тернавский, директор по поддержке экспорта РЭЦ в автомобилестроении и железнодорожной отрасли Павел Бурлаченко и заместитель директора по производству ОАО "Метровагонмаш" Григорий Илюхин (справа налево) на торжественном мероприятии перед отправкой состава с вагонами метро, изготовленными по контракту с Ташкентским метрополитеном.