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Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро
Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро
Первые 20 вагонов метро, изготовленные по спецзаказу в подмосковных Мытищах, доставлены в Ташкент. Впереди - еще одна такая партия. Как на заводе... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
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фотолента, фото, метро

Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро

15:35 02.09.2021 (обновлено: 15:37 02.09.2021)
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Первые 20 вагонов метро, изготовленные по спецзаказу в подмосковных Мытищах, доставлены в Ташкент. Впереди - еще одна такая партия. Как на заводе "Метровагонмаш" собирают поезда для Узбекистана, смотрите в нашей фотоподборке.
© Sputnik / Антон Денисов

Сотрудники завода на фоне вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном для отправки в Узбекистан, на территории завода "Метровагонмаш" в городе Мытищи Московской области.

Сотрудники завода на фоне вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном для отправки в Узбекистан, на территории завода &quot;Метровагонмаш&quot; в городе Мытищи Московской области. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Антон Денисов

Сотрудники завода на фоне вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном для отправки в Узбекистан, на территории завода "Метровагонмаш" в городе Мытищи Московской области.

© Sputnik / Антон Денисов

Всего по контракту в Ташкент будет поставлено 40 вагонов метро.

Всего по контракту в Ташкент будет поставлено 40 вагонов метро. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Антон Денисов

Всего по контракту в Ташкент будет поставлено 40 вагонов метро.

© Sputnik / Антон Денисов

Стоимость контракта между Ташкентским метро и "Метровагонмашем" - 63,5 миллиона долларов США.

Стоимость контракта между Ташкентским метро и &quot;Метровагонмашем&quot; - 63,5 миллиона долларов США. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Антон Денисов

Стоимость контракта между Ташкентским метро и "Метровагонмашем" - 63,5 миллиона долларов США.

© Sputnik / Антон Денисов

Контракт на изготовление вагонов для ташкентского метрополитена был подписан в апреле этого года.

Контракт на изготовление вагонов для ташкентского метрополитена был подписан в апреле этого года. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Антон Денисов

Контракт на изготовление вагонов для ташкентского метрополитена был подписан в апреле этого года.

© Sputnik / Антон Денисов

Договор финансируется за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.

Договор финансируется за счет кредитов госкорпорации развития &quot;ВЭБ.РФ&quot;, АО &quot;Российский экспортный центр&quot; на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Антон Денисов

Договор финансируется за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.

© Sputnik / Антон Денисов

Новая ходовая часть вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном.

Новая ходовая часть вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Антон Денисов

Новая ходовая часть вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном.

© Sputnik / Антон Денисов

Сотрудники завода "Метровагонмаш" во время строительства вагона метро.

Сотрудники завода &quot;Метровагонмаш&quot; во время строительства вагона метро. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Антон Денисов

Сотрудники завода "Метровагонмаш" во время строительства вагона метро.

© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателеми.

Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателеми. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Антон Денисов
/
Перейти в фотобанк

Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателеми.

© Sputnik / Антон Денисов

С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет.

С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Антон Денисов

С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет.

© Sputnik / Антон Денисов

Сотрудник завода "Метровагонмаш" во время подготовки состава с вагонами метро к отправке в Узбекистан. Антон Денисов / РИА Новости

Сотрудник завода &quot;Метровагонмаш&quot; во время подготовки состава с вагонами метро к отправке в Узбекистан. Антон Денисов / РИА Новости - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Антон Денисов

Сотрудник завода "Метровагонмаш" во время подготовки состава с вагонами метро к отправке в Узбекистан. Антон Денисов / РИА Новости

© Sputnik / Антон Денисов

Состав с вагонами метро перед отправкой в Узбекистан.

Состав с вагонами метро перед отправкой в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Антон Денисов

Состав с вагонами метро перед отправкой в Узбекистан.

© Sputnik / Антон Денисов

Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства ГК "Внешэкономбанк" Алексей Тернавский, директор по поддержке экспорта РЭЦ в автомобилестроении и железнодорожной отрасли Павел Бурлаченко и заместитель директора по производству ОАО "Метровагонмаш" Григорий Илюхин (справа налево) на торжественном мероприятии перед отправкой состава с вагонами метро, изготовленными по контракту с Ташкентским метрополитеном.

Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства ГК &quot;Внешэкономбанк&quot; Алексей Тернавский, директор по поддержке экспорта РЭЦ в автомобилестроении и железнодорожной отрасли Павел Бурлаченко и заместитель директора по производству ОАО &quot;Метровагонмаш&quot; Григорий Илюхин (справа налево) на торжественном мероприятии перед отправкой состава с вагонами метро, изготовленными по контракту с Ташкентским метрополитеном. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Антон Денисов

Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства ГК "Внешэкономбанк" Алексей Тернавский, директор по поддержке экспорта РЭЦ в автомобилестроении и железнодорожной отрасли Павел Бурлаченко и заместитель директора по производству ОАО "Метровагонмаш" Григорий Илюхин (справа налево) на торжественном мероприятии перед отправкой состава с вагонами метро, изготовленными по контракту с Ташкентским метрополитеном.

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