Из России с любовью: как в Подмосковье собирают поезда для ташкентского метро

Сотрудники завода на фоне вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном для отправки в Узбекистан, на территории завода "Метровагонмаш" в городе Мытищи Московской области.
Сотрудники завода на фоне вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном для отправки в Узбекистан, на территории завода "Метровагонмаш" в городе Мытищи Московской области.
Всего по контракту в Ташкент будет поставлено 40 вагонов метро.
Всего по контракту в Ташкент будет поставлено 40 вагонов метро.
Стоимость контракта между Ташкентским метро и "Метровагонмашем" - 63,5 миллиона долларов США.
Стоимость контракта между Ташкентским метро и "Метровагонмашем" - 63,5 миллиона долларов США.
Контракт на изготовление вагонов для ташкентского метрополитена был подписан в апреле этого года.
Контракт на изготовление вагонов для ташкентского метрополитена был подписан в апреле этого года.
Договор финансируется за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.
Договор финансируется за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.
Новая ходовая часть вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном.
Новая ходовая часть вагона метро, изготовленного по контракту с Ташкентским метрополитеном.
Сотрудники завода "Метровагонмаш" во время строительства вагона метро.
Сотрудники завода "Метровагонмаш" во время строительства вагона метро.
Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателеми.
Современные вагоны оснащены межвагонными переходами – их можно пройти насквозь. В них есть места для инвалидных колясок, они оборудованы кондиционерами, сенсорными информационными мониторами, обеззараживателеми.
С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет.
С учетом ташкентской погоды все головные вагоны оснащены регулируемым ручным солнцезащитным экраном. Подобные экземпляры уже возят пассажиров в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Срок их службы составляет 30 лет.
Сотрудник завода "Метровагонмаш" во время подготовки состава с вагонами метро к отправке в Узбекистан. Антон Денисов / РИА Новости
Сотрудник завода "Метровагонмаш" во время подготовки состава с вагонами метро к отправке в Узбекистан. Антон Денисов / РИА Новости
Состав с вагонами метро перед отправкой в Узбекистан.
Состав с вагонами метро перед отправкой в Узбекистан.
Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства ГК "Внешэкономбанк" Алексей Тернавский, директор по поддержке экспорта РЭЦ в автомобилестроении и железнодорожной отрасли Павел Бурлаченко и заместитель директора по производству ОАО "Метровагонмаш" Григорий Илюхин (справа налево) на торжественном мероприятии перед отправкой состава с вагонами метро, изготовленными по контракту с Ташкентским метрополитеном.
Управляющий директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства ГК "Внешэкономбанк" Алексей Тернавский, директор по поддержке экспорта РЭЦ в автомобилестроении и железнодорожной отрасли Павел Бурлаченко и заместитель директора по производству ОАО "Метровагонмаш" Григорий Илюхин (справа налево) на торжественном мероприятии перед отправкой состава с вагонами метро, изготовленными по контракту с Ташкентским метрополитеном.