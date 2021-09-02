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Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную
Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную
Футболист отличился на 89-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Фару против команды Ирландии, забив 110-й гол. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T11:32+0500
2021-09-02T11:32+0500
в мире
футбол
рекорд
португалия
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Форвард Криштиану Роналду забил 110-й и 111-й голы за сборную Португалии по футболу. Очередная победа позволила спортсмену установить новый мировой рекорд по числу забитых голов за национальные команды, сообщает РИА Новости."Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру - а, к счастью, их было несколько, - этот для меня особенный, и он определенно в числе тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь", - написал Роналду на странице в Instagram.Футболист отличился на 89-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Фару против команды Ирландии. Сборная Португалии обыграла на своем поле ирландцев со счетом 2:1. Автором двух победных голов стал Криштиану Роналду.Таким образом, португалец превзошел достижение экс-форварда иранской сборной Али Даеи, завершившего свою карьеру в 2007 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210103/Krishtianu-Ronaldu-stal-samym-populyarnym-chelovekom-v-Instagram-15723740.html
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футбол, рекорд, португалия

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную

11:32 02.09.2021
252
© AFP / Gerard JulienКриштиану Роналду во время матча Real Madrid и RC Deportivo La Coruna, 2016 год
Криштиану Роналду во время матча Real Madrid и RC Deportivo La Coruna, 2016 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© AFP / Gerard Julien
Футболист отличился на 89-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Фару против команды Ирландии, забив 110-й гол.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Форвард Криштиану Роналду забил 110-й и 111-й голы за сборную Португалии по футболу. Очередная победа позволила спортсмену установить новый мировой рекорд по числу забитых голов за национальные команды, сообщает РИА Новости.
"Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру - а, к счастью, их было несколько, - этот для меня особенный, и он определенно в числе тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь", - написал Роналду на странице в Instagram.
Футболист Криштиану Роналду на тренировке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2021
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3 января, 18:46
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Футболист отличился на 89-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Фару против команды Ирландии. Сборная Португалии обыграла на своем поле ирландцев со счетом 2:1. Автором двух победных голов стал Криштиану Роналду.
Таким образом, португалец превзошел достижение экс-форварда иранской сборной Али Даеи, завершившего свою карьеру в 2007 году.
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