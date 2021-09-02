https://uz.sputniknews.ru/20210902/krishtianu-ronaldu-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord-po-chislu-golov-za-sbornuyu-20337518.html

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную

Футболист отличился на 89-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Фару против команды Ирландии, забив 110-й гол. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T11:32+0500

2021-09-02T11:32+0500

2021-09-02T11:32+0500

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футбол

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португалия

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Форвард Криштиану Роналду забил 110-й и 111-й голы за сборную Португалии по футболу. Очередная победа позволила спортсмену установить новый мировой рекорд по числу забитых голов за национальные команды, сообщает РИА Новости."Из всех рекордов, которые я побил за свою карьеру - а, к счастью, их было несколько, - этот для меня особенный, и он определенно в числе тех достижений, которыми я по-настоящему горжусь", - написал Роналду на странице в Instagram.Футболист отличился на 89-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Фару против команды Ирландии. Сборная Португалии обыграла на своем поле ирландцев со счетом 2:1. Автором двух победных голов стал Криштиану Роналду.Таким образом, португалец превзошел достижение экс-форварда иранской сборной Али Даеи, завершившего свою карьеру в 2007 году.

https://uz.sputniknews.ru/20210103/Krishtianu-Ronaldu-stal-samym-populyarnym-chelovekom-v-Instagram-15723740.html

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футбол, рекорд, португалия